Luis Enrique no se ha caracterizado por ser un personaje tranquilo y que siga las normas… Ahora revoluciona el fútbol con una adaptación del rugby. El técnico asturiano, recientemente operado de la clavícula tras una caída en bicicleta, apuesta por una rupturista forma de dirigir. El primer encuentro fue la victoria en liga 2-0 del PSG sobre el Lens y ahora en Champions ha repetido la fórmula. ¿Cómo ve ahora los partidos Luis Enrique? El primer tiempo lo ve desde un palco en la tribuna y en el segundo dirigió al borde del terreno de juego como de costumbre.

El mismo técnico explicó su apuesta y reconoció que es algo que le gustaría se implemente de manera general. Luis Enrique recordó que es algo habitual en el el rugby: "Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría. Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico. Puedo controlarlo todo. Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego".

Pero, como decimos, no es algo que haya llevado a cabo solo un partido… Lo comenzó a hacer tras su operación el domingo en Francia y ha vuelto a repetirlo este miércoles en Champions. Minutos antes del pitido inicial del PSG-Atalanta, el técnico asturiano ascendió por las escaleras del Parque de los Príncipes, se sentó en una cabina abierta, se puso unos auriculares y desde allí vio y dirigió al equipo hasta el descanso. Cuando llegó el intermedio y bajó al vestuario, su equipo ya ganaba cómodamente 2-0, con goles de Marquinhos y Kvaratskhelia. Posteriormente, Nuno Mendes y Ramos ampliaron la ventaja (4-0).

Esta manera de entender cómo entrenar es algo que el asturiano lleva tiempo explicando… Tanto que en el documental 'No tenéis ni p... idea' ya predijo que "el futuro del fútbol será con el entrenador arriba, con cascos, controlando todo. Sería para mí, maravilloso. Mataría a los jugadores... y si hay una descarguita eléctrica ya perfecto".

@LUISENRIQUE21, a la pregunta de @danigilopez, sobre si tiene pensado seguir viendo las primeras partes desde la tribuna "Fuera de casa no me atrevo por mi integridad física..."

No obstante, el entrenador español no cree que saque fuera de su estadio esta nueva costumbre, por su propia seguridad: "¿Al exterior? No creo. Fuera de casa porque no me atrevo por mi integridad física porque no es la mejor. Mejor no jugar a depende qué cosas".

En España está prohibido, salvo expulsados

Como norma general, en España esta práctica de ver el encuentro desde la grada no está permitida, salvo causa de fuerza mayor. De hecho, el artículo 173 de la RFE así lo indica: "salvo fuerza mayor, el/la entrenador/a titular deberá estar presente en los entrenamientos y en los partidos que su equipo dispute en cualquier competición, figurando como tal en el acta correspondiente y ocupando su puesto en el banquillo durante el partido".