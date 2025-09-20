Pim pam y victoria al bolsillo. El pim lo puso Militao en la primera parte y en la segunda Mbappé cerró el partido con el pam. Así de contundente fue el Real Madrid ante el Espanyol con dos golazos que valen tres puntos. El cuadro perico no pudo hacer nada y recibió un importante golpe de realidad cayendo en el Bernabéu.

Como decimos, primera parte que se decantó del lado blanco con el golazo desde su casa de Militao. No fue fácil para el equipo blanco hacerle daño al conjunto perico, sobre todo porque el equipo de Manolo tiene muy claro a lo que juega con el balón en los pies. El problema de los catalanes es que no estuvieron nada finos cerca de Courtois. Las tuvieron y no las aprovecharon. El Madrid es todo lo contrario. Si no puede marcar con los cuatro delanteros que tenía sobre el campo puede llegar un central y reventar la pelota para ponerla en el fondo de la red.

Militao fue el encargado de desatascar a los merengues haciendo buena la famosa palabra que se grita mucho en los estadios: "¡Tira!". Pues Militao tiró y Dmitrovic a pesar de tocarla no pudo evitar el 1-0 blanco. Quizá usar la mano cambiada condenó al ex del Sevilla.

Eso sí, el Madrid volvió a sentirse atascado en la medular a pesar de tener a Camavinga haciendo de las suyas por dentro. Se sigue notando la ausencia de Bellingham.

Si en la primera parte Militao fue el que dejó KO a Dmitrovic en la segunda apareció Mbappé para hacer lo propio ante el exportero del Sevilla, el cual rozó el tiro del central, pero ni vio el del francés.

El resto del partido fue un carrusel de cambios y una contemporización de los locales sabedores del calendario que les llega. No tuvo su día Gonzalo. El canterano fue titular y apenas recibió balones. Con esta victoria el Real Madrid suma 15 de 15 en el inicio del curso.

En el capítulo de cosas positivas, el Real Madrid hizo debutar esta temporada a Camavinga y Bellingham. Además hizo de nuevo un gran partido Mastantuono. Vinícius sin embargo no vio portería. El Madrid, más líder.