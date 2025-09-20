Flick empieza a mostrar con el Balón de Oro su cara más antimadridista

Hansi Flick empieza a sacar su lado más antimadridista con dardos hacia el conjunto blanco. En este caso sus palabras han llegado antes del Barcelona-Getafe de este domingo y con el Balón de Oro como tema a debate.

Esto dijo cuando le preguntaron por el galardón. Recado al Real Madrid:

🏆 "¿Ganará LAMINE YAMAL el BALÓN de ORO? Creo que lo conseguirá, algún día lo veremos". 🫣" El estar ahí es mostrar respeto. Cualquiera que lo reciba, lo merece". 🗣️ HANSI FLICK, POSITIVO con la NOMINACIÓN de su jugador. pic.twitter.com/OU4wM1V71P — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2025

"Creo que Lamine recibirá este trofeo aunque no sé si ahora, pero estar allí es tener respeto. Cualquiera que lo reciba se lo merece. Hay que ir, disfrutarlo, demostrar respeto a los ganadores. Eso es de vital importancia", comentó el teutón.

Respecto a jugar aún fuera del Camp Nou, el alemán lanza balones fuera: "Conocéis la situación, no está en mis manos. No es decisión mía. Me tengo que centrar en el rendimiento, en el equipo, paso a paso. Veremos qué ocurre".

También le preguntaron por Simeone y lo que se vivió en Anfield cuando el argentino se encaró con un aficionado que le insultó durante todo el partido. "Es una situación muy diferente. No puedo sentir lo mismo que Simeone. He pasado por situaciones parecidas pero es lo que es. Yo me centro más en lo que hace mi equipo en el campo pero no es bonito escuchar los insultos de la grada. Todo el mundo es diferente y no quiero hablar de Simeone porque es su reacción y sus sentimientos", comentó Flick.