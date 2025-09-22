El extremo francés del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé se perfila como el favorito para ganar el Balón de Oro que se entrega este lunes en París. Actualmente, el futbolista se encuentra lesionado y se desconoce si acudirá a la ceremonia para recoger el trofeo de las manos de Ronaldinho en caso de proclamarse ganador. Lo que sí está confirmado es la ausencia del PSG en la gala.

El club parisino, que cuenta con varios jugadores y su técnico Luis Enrique entre los nominados, no podrá asistir debido al cambio de horario del clásico frente al Olympique de Marsella. El encuentro, previsto inicialmente para el domingo 21 de septiembre, fue reprogramado a este lunes a las 20:00 horas por la previsión de lluvias intensas de ayer. Apenas una hora más tarde arrancará la 69ª edición en el Théâtre du Châtelet.

La LFP reporte le match lundi à 20h La LFP a décidé de reporter le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce lundi 22 septembre à 20h. Initialement programmé dimanche 21 septembre à 20h45, le match n’a pu se dérouler à cette date suite à la décision de… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 21, 2025

La candidatura de Dembélé se sustenta en una brillante campaña pasada. Bajo las órdenes de Luis Enrique y jugando como 'falso 9', Dembélé anotó 35 goles y repartió 16 asistencias. A nivel de equipo, logró el triplete con el club, incluyendo la primera Champions League del PSG, y solo quedó empañado por el subcampeonato en el Mundial de Clubes. Los nombres de Gianluigi Donnarumma – fichado recientemente por el City –, Désiré Doué, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha y Fabián Ruiz también aparecen en las quinielas.

La lista de aspirantes

Otro de los candidatos más destacados es Lamine Yamal. El culé viajará hasta París acompañado de 20 personas, 15 familiares además de otras personas, entre las que figuran un responsable de comunicación y un DJ, según informó Helena Condis en la Cadena COPE. Sus 18 goles y 25 asistencias en la pasada temporada más el triplete nacional con su club, le hacen ser candidato al 'Top 3'. Además, Lamine está nominado al trofeo Kopa, al mejor jugador joven del continente.

Junto a ellos, otros futbolistas como Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Jude Bellingham, Raphinha, Mohamed Salah o Robert Lewandowski. Completan la lista Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Declan Rice, Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olise, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Scott McTominay y Cole Palmer.

Otros reconocimientos

Por otro lado, se coronará a la mejor futbolista femenina donde aparece el nombre de las españolas Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey entre las aspirantes. En el apartado colectivo, entre los cinco equipos nominados a mejor club masculino de la temporada está también el PSG, junto al FC Barcelona, el Botafogo, el Chelsea y el Liverpool.

En cuanto al premio Yashin al mejor portero del año, los candidatos son David Raya, Jan Oblak, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Emiliano Martínez, Matz Sels y Yan Sommer. Respecto al premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año, entre los candidatos se encuentran Luis Enrique, Antonio Conte, Enzo Maresca, Arne Slot y Hansi Flick.