El futuro de Simeone en el Atlético no depende de Apollo

Como bien contamos la semana pasada, Apollo ya ha llegado a la meta para comprar el Atlético de Madrid y, según ha podido saber Libertad Digital, el fondo americano de inversión quiere anunciar que compra el club rojiblanco el próximo verano, es decir, nada más acabar la actual temporada 2025/2026.

Muchas preguntas hay alrededor de lo que sucederá en torno al Atlético incluyendo el papel y la continuidad de Enrique Cerezo y Gil Marín, que pasarían de ser dueños a ser accionistas minoritarios, pero la parte deportiva que más preocupa es el banquillo. ¿El futuro de Simeone en el Atlético depende de Apollo? No, depende del Cholo.

Según ha podido saber Libertad Digital, salvo debacle deportiva inesperada que precipite una posible marcha del argentino por decisión propia o de la actual dirigencia del club, Apollo no dictará sentencia sobre el futuro de Simeone. El poder en torno a esa decisión lo sigue teniendo el argentino que como cada año, independientemente de la duración de su contrato, toma su decisión a final de curso.

Por otro lado Simeone es consciente de lo que se ha venido fraguando entre el Atlético de Madrid y Apollo en los últimos meses. El argentino no es ajeno a ello y está al tanto del futuro del club. Lo que puede adelantar Libertad Digital es que Simeone no tiene clara su continuidad. Este año más que nunca toma su famoso "partido a partido" y lo aplica directamente a su puesto como entrenador ya que dependiendo de las sensaciones finales del curso el propio Diego dictará sentencia.

Si nos fijamos en el contrato del argentino éste acaba en 2027. Apollo quiere anunciar la compra del club en 2026. Por lo tanto Simeone será el que decida su futuro porque tendría contrato en vigor. Apollo además no tiene ninguna intención de arrancar su andadura rojiblanca despidiendo al argentino aunque parte del grupo estadounidense, como también hemos contado en LD, preferiría un borrón y cuenta nueva con Cerezo, Gil Marín y Simeone fuera de la ecuación.

En conclusión, Simeone no depende de Apollo, sin embargo, el argentino podría poner punto final a su carrera como entrenador rojiblanco por una decisión personal.