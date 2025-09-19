Ni acelerones de última hora ni una opción posible. Apollo ya ha llegado a la meta de comprar el Atlético de Madrid y según ha podido saber Libertad Digital, el fondo americano de inversión planea anunciar que compra el Atlético el próximo verano nada más acabar la actual temporada 2025/2026.

La información que puede contar LD va mucho más allá de lo informado anteriormente por otros medios de comunicación como el diario Expansión. Es más, lo contado es a modo de globo sonda. La idea del fondo de inversión americano es anunciar la compra del Atlético en 2026 y esa es la intención porque el acuerdo está apalabrado. El acelerón por hacerse con el paquete accionarial mayoritario del Atlético llegó antes, no ahora. Por lo tanto, el trato está hecho a falta de anunciarlo.

Ambas partes dan por hecho el acuerdo. Tanto el Atlético como Apollo. Los americanos quieren anunciarlo en verano de 2026. Como todo acuerdo de tal magnitud hay una serie de acuerdos que deben finiquitarse ya que no hablamos de un fichaje sino de la venta de un club. En el seno del Atlético de Madrid dan por hecho un borrón y cuenta nueva en 2026 y tienen el acuerdo sobre la mesa. Solo falta ponerle la guinda. Esto no es una posibilidad, es una realidad.

Libertad Digital puede además confirmar que si es por una de las partes tanto Enrique Cerezo como Gil Marín e incluso Diego Pablo Simeone saldrían del Atlético de Madrid en 2026 para una reestructuración total. Esto lo saben los protagonistas y lo sabe el fondo de inversión americano. Lo único susceptible de cambio es que haya una transición de poder hasta 2027, sin embargo a día de hoy, lo que está sobre la mesa es la salida de presidente, consejero delegado y entrenador. Ojo, en el caso de Cerezo y Gil Marín hablaríamos de una salida respecto a tener el control del conjunto rojiblanco ya que mantenerse como accionista minoritarios ya no les catalogaría como dueños del club. Apollo ha cerrado hacerse con el control mayoritario del club y eso convertiría al fondo americano en propietarios del Atlético.

Como venimos contando, la idea de los americanos es anunciarlo en verano de 2026 cuando finalice la presente temporada. Apollo no está cerca de comprar el Atlético, lo tiene ya apalabrado. Si nada se tuerce, al igual que el acuerdo por la ciudad del deporte, los rojiblancos pasarán a estar controlados por este fondo de inversión americano.