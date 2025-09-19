El Atlético mentiroso de Anfield también vive rodeado de buitres

Antes de empezar, un pensamiento que comparto con ustedes. El Atlético tiene a un entrenador al que odian Barcelona, Liverpool, Manchester City, Real Madrid o Manchester United. Titulares, botellazos, peinetas, cánticos... La realidad es que le detestan ¿Por qué será? Porque, simple y llanamente, les molestó. Además el Cholo cuenta con el odio de los personajes más impostados del amarillismo nacional e internacional. Tal es la obsesión con él que teniendo seguramente al club deportivo que más noticias genera y que más clicks da en los medios pierden televidentes, oyentes y visitas solo por hablar de un vecino que supuestamente no les importa. Por eso creo que el Atlético mentiroso de Anfield siempre está rodeado de buitres.

Centrando el tiro ya exclusivamente en el partido de Anfield vuelvo a escribir lo que comenté en Twitter al descanso del encuentro. El resultado en ese momento era de 2-1 para los reds. Para mí pasase lo que pasase al final del choque es muy mentiroso analizar a este Atlético de Liverpool. No es ni mucho menos el Atlético real. No lo fue en el once, tampoco en la profundidad de banquillo y ni mucho menos en la apuesta futbolística. Los rojiblancos jugaron sin Julián, Baena, Almada, Hancko, Giménez y Cardoso. Seis titulares claves. Cuatro fichajes, tu estrella y uno de tus capitanes. Por lo tanto no estábamos ante un Atlético real sino un Atlético de supervivencia y eso hace que dentro de cualquier análisis haya que poner dicha alteración en el contexto que se estudia.

Perder jamás es bueno. Nunca te puedes ir satisfecho tras una derrota. Pero tampoco puedes despistarte mirando a los buitres de siempre en el cielo cuando tienes mucho más positivo que analizar en el suelo. Con seis bajas de titulares y un 2-0 a los 5 minutos en Anfield, el Atlético fue capaz de ponerse 2-2 jugando por momentos muy bien y con la solidez necesaria para llevar al campeón inglés al límite. ¿Compensa? No. ¿Puede ser un punto de inflexión? Desde Luego. Porque hagan el ejercicio de quitarle seis titulares a cualquier equipo. Después lo mandan a Anfield y a ver si compite como lo hizo el Atlético de Simeone. Dudo que lo hagan.

El partido de este Atlético de Madrid mentiroso fue descomunal y pese a la derrota, que nuevamente demuestra que en este deporte la mayor parte de las veces solo tienen suerte los mismos, lo que tiene que venir tras esto es otro equipo. Vas con seis bajas titulares, estás en Anfield, contra un Liverpool campeón y de un 2-0 en cinco minutos con una falta de rebote pasas a un 2-2 con trabajo y fútbol. El que critique eso ya sabemos dónde le escuece y lo ultra que es contra el Cholo.

Después de Anfield, el Atlético se tiene que centrar en la inercia post parón. Repleto de lesionados ha ganado al Villarreal, equipo Champions, y ha tenido muy cerca dar un susto importante al Liverpool. Olviden el inicio, este es el camino. Eso sí, Mallorca debe ser un paso más porque no vale de nada competir ante equipos Champions y volver a tropezar con los conjuntos que pelean por salir del descenso. Para ello quizá sea necesario eliminar ciertos lastres. El Atlético tiene muchos jugadores para pelear por títulos, sin embargo, suma unos cuantos que jamás le permitirán volver a Neptuno.

La defensa colchonera no funciona y la pareja Lenglet-Le Normand, ya sea por uno o por el otro, permite alfombras rojas como la que aprovechó el miércoles Salah. El club, por no fichar, ha permitido esto y ahora es el Cholo el que tiene el problema. Además está Sorloth, el nuevo senderista del Atlético. Actualmente el noruego tiene la suerte de que Carlos Martín por sus características no es un delantero que mida casi 2 metros y te pueda jugar con otro rol. Solo por eso sigue jugando. Porque si Sorloth no midiese 2 metros, Carlos tendría más minutos que él. Es insostenible ver el pasotismo del noruego sobre el campo y ese tipo de jugador no vale ni para el Atlético real ni para el Atlético de supervivencia.

El que vale para todo es Marcos Llorente. El año pasado le di mi particular MVP de la temporada por encima incluso de Julián Álvarez y voy a ir más allá. Si nos fijamos en el rendimiento y en la regularidad la estrella del Atlético de Madrid es Marcos. Está en los partidos grandes y en los partidos pequeños. Te cumple en Champions, Liga, Copa del Rey y en los bolos veraniegos. Es sin duda el Atlético más real que existe, es decir, el que se deja la vida y los pulmones. Llorente fue la gran verdad del Atlético mentiroso de Anfield así que miren con optimismo a ras de suelo y olviden a los buitres del cielo.

PD: no están los violentos rutinarios, sociales, tuiteros y laborales para hablar de Simeone y el hooligan de Anfield. Guarden conversación.