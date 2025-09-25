En una entrevista en el medio inglés talkSPORT, el genio tenístico Boris Becker, campeón, entre otras cosas, de cinco Grand Slams, se ha comparado con Lamine Yamal y precisamente por eso sabe de los peligros de rodearse de malas amistades. El alemán sabe perfectamente lo que es ser un joven talento y entiende que con la juventud de Lamine se pueden tomar muy malas decisiones.

Este fue el momento:

😳 "It rings alarm bells for me" 👀 "Pick your friends, trust your family" Boris Becker gives advice to Lamine Yamal in how to deal with such early success in his career#BorisBecker #LamineYamal #Barcelona #talkSPORT pic.twitter.com/T4a5TlEmP6 — talkSPORT (@talkSPORT) September 24, 2025

"Lamine es maravilloso, lo está ganando todo. Es el mejor jugador joven del mundo ahora mismo. Me recuerda a mí cuando tenía 17 años. Con él me suenan las alarmas".

Becker remarca sobre todo el entorno del futbolista del FC Barcelona. "Solo hay que ver hoy en día por todo lo que está pasando Lamine Yamal. Pienso que tiene un riesgo muy alto de pasar por ciertas dificultades en diez o quince años. En su caso viene de unos orígenes muy humildes y ahora él y toda su familia es rica y se le va a acercar mucha gente por interés", comentó el tres veces ganador de Wimbledon.

Para Boris Becker perder tu privacidad tan joven puede marcarte para siempre: "Ha perdido toda su privacidad. Es necesario que tenga dos o tres personas serias a su alrededor. Debe elegir a sus amigos, confiar en su familia y construir una red de seguridad".