El Barcelona más maleducado: Laporta y Mounir Nasraoui, 'més que una vergüenza'

Este martes nos hacíamos eco de las deplorables declaraciones y el comportamiento del padre de Lamine Yamal en el Balón de Oro, pero esta es solo una muesca más en el revólver de la mala educación del Barcelona en los últimos años. Estamos sin duda ante el Barcelona más maleducado, ya que Laporta y el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, han protagonizado varios actos lamentables.

El primero de ellos es el más reciente y tuvo lugar en el Balón de Oro. El padre de Lamine, con total ausencia de fair play y deportividad, criticó el premio y habló de conspiración contra su hijo.

Estas son las declaraciones:

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv: ❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO". 🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

En las imágenes se puede ver al padre de Lamine Yamal hablar con el periodista de El Chiringuito vía telefónica. "No voy a decir robo, pero sí voy a decir que es el mayor daño moral a un ser humano. No es porque sea mi hijo, pero es el mejor del mundo con diferencia", dijo el padre de Lamine Yamal.

La situación va más allá y es todavía peor porque durante la ceremonia se pudo oír al padre de Lamine lanzar proclamas en favor de su hijo como si estuviese en el salón de su casa.

Las butifarras por el caso Dani Olmo

Los hechos tuvieron lugar durante la Supercopa de España 2025 con la lamentable actuación de Joan Laporta en Arabia Saudí cuando se enteró de la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor por parte del CSD. Laporta hizo varios cortes de manga e insultó a directivos de la RFEF.

Este fue el momento captado por varios medios:

Así ha celebrado Joan Laporta la cautelar del CSD a Olmo y Pau Víctor. Con butifarra incluida 😅pic.twitter.com/pSmuMkr9hP — TEAM BARÇA (@TeamBarcaPod) January 8, 2025

Esto se saldó sin ningún tipo de sanción para el presidente del Barcelona.

La temeridad de Laporta con el Camp Nou

El último caso de Laporta va más allá incluso de lo deportivo. Si fuese por el presidente azulgrana el Camp Nou ya estaría abierto al público, pero el Ayuntamiento de Barcelona no lo ve así y considera una temeridad dar el ok al coliseo culé.

El Ayuntamiento de Barcelona se reunió este martes por la tarde para decidir si otorgaba la licencia de primera ocupación al Barcelona y así permitirle abrir su estadio. La decisión fue negativa.

"Compartimos la voluntad del club de que se vuelva lo antes posible, pero este Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que quieren ir al estadio. Esta es la prioridad", ha comentado Laia Bonet, Teniente de Alcalde de Barcelona. No se puede garantizar la seguridad, al menos de momento, y Laporta quería abrirlo al público.

Usar la pregunta de una niña para criticar al Real Madrid

Hace varios meses, el presidente azulgrana estuvo presente en el videopodcast La Llotja del 125 celebrado en el Palau de la Música. Allí una niña le preguntó por la rivalidad con el Real Madrid y Laporta usó dicha pregunta para atacar al conjunto blanco.

Estas fueron las palabras de Laporta:

🔥 "Ellos tienen el SENTIMIENTO del PODER y nosotros el de LIBERTAD". 😯 ¡Rajadón de LAPORTA contra el REAL MADRID! 📺 #ChiringuitoBarcelona 📺 pic.twitter.com/td6PpzbCJ0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2025

"El Real Madrid tiene el sentimiento del poder y nosotros el de la libertad. Ellos son más de ir a fichar porque no producen desde la cantera y nosotros tenemos a más jugadores de La Masia", dijo Laporta.

Todo lo referido al caso Negreira y a la economía culé

En un importante ejercicio de demagogia constante con el caso Negreira, Laporta ha dejado momentos surrealistas alrededor de este tema, pero también con el terreno económico donde ha tenido la permisividad no solo de la Liga sino también del Gobierno.

El colmo de la desfachatez sobre lo económico llegó en verano con Laporta pidiendo "el mismo rasero" fiscal para todos después de sus innumerables palancas.

🎙️ Joan Laporta, sobre la "fiscalización contínua del Barça" 💬 "Como no tenemos nada que esconder, no hay problema... pero sí que a todo el mundo se le trate con el mismo rasero" 📲 @angelperezpx pic.twitter.com/vY57Hmvt7q — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 27, 2025

"Como no tenemos nada que esconder, no hay problema... pero sí que a todo el mundo se le trate con el mismo rasero", comentó el presidente del Barcelona sin ningún tipo de rubor.