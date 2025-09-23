Menú

Entre risas, lágrimas y trofeos inesperados: los memes que dejó el Balón de Oro 2025

El acto de entrega del galardón no solo coronó a Dembélé, Lamine Yamal y otros futbolistas fueron protagonistas inesperados de la noche con un toque de humor.

"Bocinero de Oro"
Lamine Yamal saliendo de la gala del Balón de Oro con un altavoz dorado, premio "Bocinero de Oro".

Mar de lágrimas
Los aficionados del FC Barcelona tristes debido a que Lamine Yamal no se ha llevado el Balón de Oro.

Un poco de comida chatarra
Dembélé, ahora con un Balón de Oro, en el vestuario de la selección francesa comiéndose un pizza sentado al lado de Mbappé.

Entre el público
La reacción de alegría de Raphinha al recibir Dembélé el Balón de Oro.

Un tributo
Vinícius Jr. "homenajeando" a Rodrigo quedando en la posición número 16 del Balón de Oro 2025.

En un futuro
Julián Álvarez en la gala del Balón de Oro. Hace referencia a que en algún momento el delantero argentino también saldrá galardonado con este trofeo.

Padre e hijo
Dembelé con el Balón de Oro debajo del brazo y con Lamine Yamal como "su hijo".

Primer título de la temporada
Los jugadores y aficionados del Real Madrid celebrando que Dembelé haya quedado por delante de Lamine Yamal.

Marcador a favor del PSG
Dembélé, con el Balón de Oro logrado, supera a la unión Mbappé y Vinícius Jr, que no tienen ningún galardón.

Balón de playa
Lamine Yamal con un balón de playa en lugar del Balón de Oro.

La pareja de Lamine Yamal
Nicki Nicole, actual pareja de Lamine Yamal, descontenta con el jugador después de no haber logrado el Balón de Oro: "Ya no quiero verte nunca más".

Diferentes logros
Dembélé consiguiendo el Balón de Oro, Vinícius con el trofeo The Best y Lamine Yamal, un altavoz JBL.

Diferencia de premios
Comparando el logro de Dembélé - Balón de Oro - con el éxito de Lamine Yamal - un iPhone dorado con el escudo del FC Barcelona, su nombre y dorsal 19 -.

