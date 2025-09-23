Entre risas, lágrimas y trofeos inesperados: los memes que dejó el Balón de Oro 2025 El acto de entrega del galardón no solo coronó a Dembélé, Lamine Yamal y otros futbolistas fueron protagonistas inesperados de la noche con un toque de humor.

1 / 13 "Bocinero de Oro" Lamine Yamal saliendo de la gala del Balón de Oro con un altavoz dorado, premio "Bocinero de Oro". Compartir

2 / 13 Mar de lágrimas Los aficionados del FC Barcelona tristes debido a que Lamine Yamal no se ha llevado el Balón de Oro. Compartir

3 / 13 Un poco de comida chatarra Dembélé, ahora con un Balón de Oro, en el vestuario de la selección francesa comiéndose un pizza sentado al lado de Mbappé. Compartir

4 / 13 Entre el público La reacción de alegría de Raphinha al recibir Dembélé el Balón de Oro. Compartir

5 / 13 Un tributo Vinícius Jr. "homenajeando" a Rodrigo quedando en la posición número 16 del Balón de Oro 2025. Compartir

6 / 13 En un futuro Julián Álvarez en la gala del Balón de Oro. Hace referencia a que en algún momento el delantero argentino también saldrá galardonado con este trofeo. Compartir

7 / 13 Padre e hijo Dembelé con el Balón de Oro debajo del brazo y con Lamine Yamal como "su hijo". Compartir

8 / 13 Primer título de la temporada Los jugadores y aficionados del Real Madrid celebrando que Dembelé haya quedado por delante de Lamine Yamal. Compartir

9 / 13 Marcador a favor del PSG Dembélé, con el Balón de Oro logrado, supera a la unión Mbappé y Vinícius Jr, que no tienen ningún galardón. Compartir

10 / 13 Balón de playa Lamine Yamal con un balón de playa en lugar del Balón de Oro. Compartir

11 / 13 La pareja de Lamine Yamal Nicki Nicole, actual pareja de Lamine Yamal, descontenta con el jugador después de no haber logrado el Balón de Oro: "Ya no quiero verte nunca más". Compartir

12 / 13 Diferentes logros Dembélé consiguiendo el Balón de Oro, Vinícius con el trofeo The Best y Lamine Yamal, un altavoz JBL. Compartir

