La élite del dinero en el fútbol: así queda el ranking de ingresos
Los ingresos de los 25 clubes principales siguen estando polarizados, con una diferencia de 350 millones de euros entre el octavo y el decimotercer club, el Manchester United y el Aston Villa FC.
El fútbol español al frente
El Real Madrid se encuentra en primera posición con unos ingresos de 1.184.000 millones, esto supone un incremento del 11% respecto a 2025 cuando recibieron 1.064.000 millones de euros.
Por detrás del Real Madrid
El FC Barcelona ingresó en 2025 un 29% más que en 2024, fueron 989.000 euros respecto a los 769.000 de hace dos años.
El último en el 'podio'
El Bayern de Múnich recibió en sus arcas 861.000 euros, suponiendo esto un aumento del 12% respecto a 2024. En aquella temporada se situaron en 765.000 millones de euros.
A pesar de no tener incremento notable
El Manchester City se sitúa en cuarta posición, aunque es el equipo que menos aumentó sus ingresos entre 2024 y 2025, y es que no alcanza ni el 1%, habiendo pasado de 854.000 euros a 855.000 euros.
Siguiendo en Inglaterra
El Liverpool pasó de 714.000 euros en 2024 a 852.000 euros, lo que se tradujo en un 19% más de dinero ingresado.
El único de la Ligue 1
El Paris Saint Germain es otro de los clubes que menos vio aumentadas sus arcas. El incremento del 4% permitió que pasase de percibir 808.000 euros a 837.000 euros.
Vuelta a la Premier League
Con una subida del 15%, el Arsenal percibió 822.000 euros en 2025 a diferencia de los 715.000 euros de 2024.
Otro equipo con leve incremento
Los 793.000 euros que percibió el Manchester United en 2025, supusieron un aumento del 3% ya que en 2024 ingresaron 771.000 euros.
Cerca de los 700.000 euros
El Tottenham aumentó un 13% el dinero que ingresó y pasó de 615.000 euros a 673.000 euros.
Aumento similar al Tottenham
Para cerrar el top-10, con un incremento del 13%, el Chelsea obtuvo unos ingresos de 585.000 euros a diferencia de los 519.000 euros de 2024.
El segundo con mayor aumento
El Inter de Milán es uno de los conjuntos que más incrementó sus ganancias de 2024 a 2025 pasando de 401.000 euros a 547.000 euros, un aumento del 36%.
En la duodécima posición
Otro de los conjuntos que registró unos incrementos mínimos fue el Borussia Dortmund. El crecimiento fue del 3% para pasar a ingresar 532.000 euros en 2025 respecto a los 519.000 euros de 2024.
Mejor incremento
El Aston Villa pasó de ingresar en sus arcas 322.000 euros a 441.000 euros, un aumento del 37%.
El tercer español
El aumento del Atlético de Madrid es inferior al de Real Madrid y FC Barcelona, situándose en el 6%. Los rojiblancos percibieron 433.000 euros en contraste a los 408.000 euros de 2024.
En el puesto quince
Con un aumento del 6%, lo que se traduce en pasar de 360.000 euros de ingresos en 2024 a 420.000 euros se encuentra la Juventus.
Apenas un 1%
El AC Milan llegó a los 411.000 euros en 2025 con un leve incremento del 1% respecto al año anterior, cuyos ingresos fueron de 406.000 euros.
Un 4% más de dinero
El Newcastle percibió 394.000 euros a diferencia de los 378.000 euros de 2024, un 4% más de un año al otro.
Descenso en los ingresos
El Bayer Leverkusen es el primer equipo que ingresó menos en 2025 que en 2024. Con una caída del 9% pasó de 363.000 euros a 331.000 euros.
Un nuevo repunte por encima del 15%
El West Ham aumentó sus ingresos un 17%, pasando de 275.000 euros a 322.000 euros.
En el puesto vigésimo
El Brighton tuvo unos ingresos en 2025 de 308.000 euros, un aumento del 17% respecto a 2024 cuando recibió 264.000 euros.
Un gran aumento
El Crystal Palace fue otro de los equipos que más aumentó sus ingresos llegando a los 293.000 euros, un 32% superior a los percibido en 2024, 221.000 euros.
La mayor caída
El segundo equipo que vio cómo sus ingresos caían, aunque en mayor medida que el West Ham, hasta un 20% menos. Pasó de 354.000 euros en 2024 a no conseguir superar la barrera de los 350.000 euros y quedarse en 282.000 euros.
Un club turco
El Galatasaray percibió 280.000 euros en 2025, un aumento del 13% respecto al año anterior en el que ingresaron 249.000 euros.
Un 30% más
El Zenit pasó de estar alrededor de los 200.000 euros en 2024 – 212.000 exactamente – a acercarse a la barrera de los 300.000 – 275.000 euros – gracias a un aumento del 30%.
El número 25
El Eintracht de Fráncfort vio como sus ingresos crecieron un 10% pasando de 245.000 euros a 271.000 euros.