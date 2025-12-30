Jugadores que quedan libres en enero 2026
El mercado se prepara para un momento clave: desde enero, decenas de estrellas y leyendas del fútbol europeo podrán negociar libremente su futuro, con contratos que expiran en junio.
Ibrahima Konaté (Liverpool FC)
Central poderoso y rápido, uno de los pilares defensivos del Liverpool. Acaba contrato en junio y el club aún confía en convencerle para seguir en Anfield.
Andrew Robertson (Liverpool FC)
Referente en el lateral izquierdo durante la era Klopp. La competencia y su bajón de rendimiento abren la puerta a una salida, con el Celtic como posible destino.
Marc Guéhi (Crystal Palace)
Indiscutible en el Palace y habitual en la selección inglesa. Su final de contrato le convierte en una de las grandes oportunidades del mercado para los gigantes europeos.
Bernardo Silva (Manchester City)
Talento puro y pieza clave en la era Guardiola. Su valor baja por edad, pero no por fútbol. Su futuro vuelve a estar en el aire.
John Stones (Manchester City)
Las lesiones han marcado sus últimos meses, pero su calidad sigue intacta. Libre en verano, sería una apuesta muy atractiva si recupera continuidad.
Ederson (Manchester City)
Portero de referencia en Europa por su juego de pies. Su situación contractual abre una incógnita inesperada en la portería ‘citizen’.
Harry Maguire (Manchester United)
Capitán en una etapa convulsa del United. Con contrato a punto de expirar, su continuidad en Old Trafford no está garantizada.
Casemiro (Manchester United)
Tras un inicio irregular, ha ido ganando peso, pero el United busca rejuvenecer su centro del campo. Su futuro apunta lejos de Mánchester.
Frenkie de Jong (FC Barcelona)
Clave en la medular azulgrana. Su alto valor y su contrato generan una de las decisiones más delicadas para el Barça.
Andreas Christensen (FC Barcelona)
Central versátil y de gran salida de balón. Su continuidad sigue sin resolverse en un Barça pendiente de ajustes salariales.
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
A sus 37 años sigue marcando diferencias. El Barça valora su rendimiento, pero su futuro más allá de 2026 no está asegurado.
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Central dominante y con liderazgo. El club estudia una renovación a la baja para prolongar su etapa en el Bernabéu.
Dani Carvajal (Real Madrid)
Canterano y símbolo blanco. Su reciente lesión condiciona una renovación que dependerá de su respuesta física.
Koke Resurrección (Atlético de Madrid)
Capitán y emblema rojiblanco. Acaba contrato en 2026 y su situación abre un debate histórico en el Metropolitano.
Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)
El jugador más valioso de la lista. Las diferencias económicas complican su renovación y podrían llevarle a salir gratis.
Leroy Sané (Bayern de Múnich)
Extremo desequilibrante, aunque irregular. Su futuro sigue abierto pese a su peso ofensivo en el Bayern.
Serge Gnabry (Bayern de Múnich)
Extremo experimentado. Todo apunta a una renovación tras meses de negociación.
Leon Goretzka (Bayern de Múnich)
Físico, llegada y experiencia. Su situación contractual genera dudas en el centro del campo bávaro.
Manuel Neuer (Bayern de Múnich)
Leyenda viva del club. A punto de cumplir 40 años, podría cerrar su etapa si no hay acuerdo.
Paulo Dybala (AS Roma)
Talento diferencial cuando está sano. Su contrato y su físico mantienen abierta la incógnita.
Rubén Neves (Al Hilal)
Todo apunta a su salida de Arabia. Su nombre vuelve a sonar con fuerza para regresar al fútbol europeo.