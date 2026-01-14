Florentino Pérez y el banquillo del Madrid: más de dos décadas de cambios y 18 técnicos

Jugadores que quedan libres en enero de 2026
Vicente del Bosque estuvo al frente en 233 partidos con 127 victorias, 55 empates y 51 derrotas, siendo nombrado mejor entrenador del mundo en 2001. En cuanto a títulos, ganó dos Champions League, dos Ligas, una Superocopa de Europa y otra de España. Además, fue campeón de la Copa Intercontinental.
Carlos Queiroz se puso a las órdenes del Real Madrid tras Del Bosque y en 59 partidos registró 34 victorias, 11 empates y catorce derrotas. Sumó una Supercopa de España al palmarés blanco.
Seis encuentros se sentó en el banquillo Camacho durante los 80 días que estuvo en el banquillo madridista desde julio de 2004. En ese tiempo ganó cuatro partidos y perdió dos. No añadió títulos a las vitrinas.
Mariano García Remón fue técnico del Real Madrid desde septiembre de 2004 en veinte encuentros, con 12 victorias, cuatro empates y otras tantas derrotas. Fueron tres meses en los que no pudo alzarse con ningún trofeo.
Vanderlei Luxemburgo permaneció once meses en el equipo con su inicio en enero de 2005, con 45 encuentros en los que cosechó 28 triunfos, siete empates y diez derrotas. No sumó ningún metal como madridista.
En diciembre de 2005, Juan Ramón López Caro cogió el relevo de Vanderlei Luxemburgo como sustituto provisional hasta el final de la temporada, acumulando 33 partidos en 208 días con 17 victorias, diez empates y seis derrotas. No consiguió ningún título.
En julio de 2006, Fabio Capello aterrizó en el equipo de Chamartín y permaneció durante 50 encuentros con 28 triunfos, doce empates y diez derrotas. Además, en esta etapa consiguió una liga como técnico madridista.
Schuster fue el sustituto de Capello y estuvo durante 519 días, con 44 triunfos, nueve empates y 22 derrotas en 75 partidos. Fue campeón de la Supercopa de España y también de la competición nacional.
Juande Ramos comenzó en el último mes del 2008 y, al igual que López Caro, llegó hasta final de la temporada, con 202 días y 27 partidos a las espaldas. Celebró la victoria en 18 ocasiones con ocho derrotas y un solo empate. A pesar de haber logrado varias títulos con el Sevilla, en el Real Madrid no pudo añadir ninguno a su lista.
Sucedió a Juande Ramos en julio de 2009, Pellegrini en sus días como técnico blanco dirigió 48 partidos, con 36 ganados, cinco empatados y siete perdidos. No consiguió ningún titulo para las vitrinas.
Mourinho dirigió al conjunto blanco durante tres campañas, debutando en agosto de 2010 y ganó tres títulos mientras estuvo en las filas del Real Madrid: una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Liga. Además, en 2011 recibió el trofeo a mejor entrenador del mundo. En total, dirigió 178 encuentros con 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas.
Ancelotti estuvo al mando del Real Madrid en dos etapas distintas, primero cogiendo al conjunto tras la marcha de Mourinho y después sucediendo a Zidane. En total, dirigió al club durante 353 encuentros, con 248 victorias, 52 derrotas y 48 empates. En su primera etapa como entrenador madridista, entre 2013 y 2015, ganó una Copa del Rey, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Tras su regreso en 2021, consiguió dos Ligas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, dos Champions, dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental.
En junio de 2015, Rafa Benítez estuvo durante seis meses, correspondientes a la primera parte de la temporada. 207 días en los que tras 25 partidos fue destituido con 17 triunfos, cinco empates y tres derrotas. No pudo contribuir con ningún título.
Zidane estuvo dos etapas en el conjunto blanco, como Ancelotti. En la primera fue nombrado tras la marcha de Benítez y en la segunda ocasión tras Solari. En total, estuvo al frente en 263 partidos, con 174 triunfos, 53 empates y 36 derrotas. En esa primera etapa, ganó una Liga, una Supercopa de España, tres Champions, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Es su segunda etapa, consiguió una Supercopa de España y una Liga.
Después de Zidane, Lopetegui cogió las riendas del club en julio de 2018 y se mantuvo en catorce partidos con seis victorias, dos empates y dos derrotas. No consiguió ningún título.
Solari relevó a Lopetegui en noviembre de 2018 y estuvo 118 días como técnico, con 18 triunfos, ocho derrotas y dos empates en 28 partidos. No añadió ningún metal a las vitrinas blancas.
Xabi Alonso ocupó el banquillo del Real Madrid en junio de 2025 procedente del Bayer Leverkusen. En los 34 encuentros disputados, ha sumado 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. A pesar de tener la oportunidad de sumar un trofeo a las vitrinas blancas, perdió la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Su sucesor, Álvaro Arbeloa.
Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla hasta el momento, será el nuevo encargado de sentarse en el banquillo después de que el Real Madrid hiciese oficial que Xabi Alonso dejará la disciplina blanca. El salmantino ha dirigido al Castilla en 23 partidos con 12 victorias, tres empates y ocho derrotas.