Florentino Pérez y el banquillo del Madrid: más de dos décadas de cambios y 18 técnicos

Carlo Ancelotti (2013-2015 y 2021-2025)

Ancelotti estuvo al mando del Real Madrid en dos etapas distintas, primero cogiendo al conjunto tras la marcha de Mourinho y después sucediendo a Zidane. En total, dirigió al club durante 353 encuentros, con 248 victorias, 52 derrotas y 48 empates. En su primera etapa como entrenador madridista, entre 2013 y 2015, ganó una Copa del Rey, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Tras su regreso en 2021, consiguió dos Ligas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, dos Champions, dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental.