El centrocampista español Sergio Busquets ha anunciado que cuelga las botas a sus 34 años, tras una extensa carrera plagada de títulos con el FC Barcelona y la selección española. "Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita", expresó el ex capitán del conjunto azulgrana en sus redes sociales. Busquets deja un legado imborrable en nuestro país, entrando en la historia como uno de los mejores jugadores españoles, siendo parte de la época dorada de la selección.

Busquets se ha despedido a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, en el que ha agradecido a todos sus compañeros, clubes y familiares que siempre han estado a su lado. "Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", expresó al inicio de su despedida.

De La Masía a leyenda

A continuación, el centrocampista de Badía recordó al FC Barcelona, equipo el cual ha defendido su camiseta durante prácticamente toda su carrera: "Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré". En el Barcelona, Busquets formó junto a Xavi e Iniesta uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol.

Formado en La Masia, debutó con el primer equipo del FC Barcelona en 2008 y disputó 722 partidos oficiales, en los que anotó 18 goles. Con la camiseta azulgrana conquistó 32 títulos, entre ellos 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes, consolidándose como uno de los futbolistas más laureados en la historia del club.

Época dorada de la selección

Su estilo de juego marcó el ritmo de la selección española de Vicente del Bosque. Busquets también recordó todo lo que vivió portando la camiseta de "La Roja". "Gracias a la selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón", expresó el de Badía. Busquets formó parte de la mejor época de la historia de la selección española. Con tan solo 22 años fue una pieza clave en la selección para lograr el Mundial de Sudáfrica de 2010, y dos años más tarde, ganó la Eurocopa 2012, cerrando así el mejor ciclo de la historia de la selección española.

Su etapa en Miami

El 10 de mayo de 2023, el FC Barcelona anunció que el centrocampista de Badía abandonaría el club a final de temporada, tras 15 años defendiendo los colores azulgranas. Busquets comenzó su nueva etapa al otro lado del charco, en el Inter de Miami, donde compartió vestuario con ex compañeros del Barcelona como Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez o Javier Mascherano. Allí añadió a su extenso palmarés la Leagues Cup y el Supporters' Shield. "Gracias al Inter Miami. Por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena", declaró el español.

El tiempo pasa, pero tu calidad es eterna. A seguir disfrutando de tu clase hasta el final de temporada, Busi 💗 Read more about Busi’s final season with the club here: https://t.co/slFNlOolXu pic.twitter.com/uip3YUYE4N — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 26, 2025

Busquets también sacó su lado más personal: "Gracias a todos mis compañeros. Al staff y a tantas personas con las que compartí tantos momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo sois vosotros". Además, el centrocampista de Badía agradeció a todos los fans del mundo por su cariño y su respeto. "Ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de lo que habéis significado para mí", manifestó.

Por último, terminó su despedida agradeciendo a toda su familia: "Y cómo no, gracias a mi familia. Que siempre me acompañó desde que era un niño pequeño por todos los campos, dando todo para verme feliz y ayudarme a cumplir mis sueños. A mi mujer y a mis hijos, que fueron y son los pilares de mi vida. Gracias por estar siempre a mi lado. En los momentos buenos y en los malos. Os quiero muchísimo".

El "pulpo de Badía" será recordado para siempre. Busquets es la definición perfecta del "5" en el mundo del fútbol. Un jugador inteligente, pausado y con una visión de juego única, de la que que pocos futbolistas pueden presumir. Aún no se conoce lo que le deparará su futuro, pero Guardiola ya afirmó en 2023 que "Se convertirá en un entrenador excepcional, te lo digo ya".