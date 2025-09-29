Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja en la provincia de Valencia

El encuentro de LaLiga entre el Valencia y el Oviedo que debía jugarse esta noche en Mestalla y que ha sido suspendido debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, se disputará finalmente este martes a las 20.00 horas, según informó la RFEF.

Este es el comunicado del Valencia:

Aplazado el partido del Valencia CF ante el Real Oviedo Ante la alerta roja meteorológica, el Club recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.#ValenciaRealOviedo — Valencia CF (@valenciacf) September 29, 2025

"Aplazado el partido del Valencia CF ante el Real Oviedo. Ante la alerta roja meteorológica, el Club recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades", reza el escrito del conjunto ché.

El Real Oviedo también ha reaccionado y avisado a su afición:

"Las autoridades competentes, reunidas en la mañana de este lunes, han decidido aplazar el encuentro que debía enfrentar esta noche al Valencia CF y al Real Oviedo en Mestalla, correspondiente a la séptima jornada de LALIGA, debido a la alerta roja que afecta a la ciudad de Valencia por las adversas condiciones meteorológicas. El Real Oviedo respalda la decisión adoptada, siempre priorizando la seguridad de todos los implicados. El Club quiere trasladar un mensaje de prudencia a sus aficionados, a quienes insta a extremar la precaución y a seguir en todo momento las indicaciones y notificaciones de las autoridades. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los seguidores oviedistas desplazados por el aplazamiento del partido".

Con esta decisión, el choque ante el Valencia CF se disputará mañana martes, 30 de septiembre, en Mestalla a las 20:00 horas.