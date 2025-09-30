Nuevo ridículo del padre de Lamine Yamal dándole besos a un maniquí: "Viviré de ti"

Cada vez que habla sube el precio del pan en Barcelona y a este paso en toda España porque si algo caracteriza a Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, es un afán de protagonismo que competiría con la calidad de su hijo con el balón.

Ojo a estas surrealistas imágenes que ha dejado en Instagram:

"Vividor" Porque el padre de Lamine Yamal afirmó que vivirá toda su vida de la fortuna del hijo: "Gracias hijo, viviré de ti"pic.twitter.com/63DLd3ZbIP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 29, 2025

En ellas se puede ver al padre de Lamine dándole besos y hablando con un maniquí que se parece a su hijo y que lleva la segunda equipación culé de la temporada pasada. "Papá te quiere, y a ustedes también os quiero. Espero que hayáis aprendido a hacer nuggets de pollo, adiós y hasta la próxima", dice el padre de Lamine.

En ese mismo vídeo, Mounir Nasraoui directamente habla de vivir de su hijo: "Pueden decir lo que quieran, yo solo defiendo que mi hijo es el mejor en el mundo. Lo voy a querer hasta el día que me muera. Dicen que voy a vivir de mi hijo. Pues sí voy a vivir de él"

Ahora el patriarca de la familia Yamal hace de chef y también da lecciones de... hacer nuggets: "Así funciona esto, tío… Hola señores, ha vuelto el chef de la casa. Para empezar, voy a hacer unos nuggets, porque veo que los nuggets que hay por el mundo dan mucha pena, y habrá que hacerlos como unos profesionales".

Al menos dentro de este vídeo surrealista dijo alguna verdad sobre nuestro país: "España tiene la mejor gastronomía en el mundo. Tengo que viajar mucho, y el café y la comida en general son muy malas"