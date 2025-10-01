El nuevo parón de selecciones tendrá lugar en breve ya que, entre el 6 y el 14 de octubre llega la segunda convocatoria de los partidos clasificatorios para el Mundial 2026. Recordemos que en el anterior se desató la polémica entre el Barça y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el trato que se le dio a Lamine Yamal. El delantero culé llegaba tocado y fue tratado por los médicos de la selección pero volvió a Barcelona con una lesión de pubis. Tal fue el enfado de los culés que incluso su entrenador, Hansi Flick, se quejó públicamente de que no se había cuidado lo suficiente a su crack durante la convocatoria de Luis de la Fuente.

Ahora parece que las aguas vuelven a su cauce entre el Barça y la RFEF. El director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha suavizado el tono de las críticas a la Federación en la entrevista de Mundo Deportivo. "No hay polémicas ni problemas con la RFEF", zanja el brasileño.

Según confiesa el ex futbolista, habló con el director técnico de la selección, Aitor Karanka, para afrontar el asunto de la reacción de Hansi Flick en el último parón de selecciones. "Hablé con Karanka y lo que vamos a hacer es mejorar los protocolos y la comunicación. Una vez que el jugador esté en la Selección, decidirá el seleccionador", manifestó dando su espacio a Luis de la Fuente. Sí admitió que pudo haber "algún detalle" de comunicación que fallase en la anterior llamada del jugador.

No obstante, desde el Barça se mantienen alerta frente a la inminente nueva convocatoria del equipo de Luis de la Fuente… No obstante, Deco aseguró en Mundo Deportivo que, "si yo fuera Flick, también me hubiera enfadado si Lamine hubiera regresado lesionado. Pero igual que si soy De la Fuente y quiero ganar partidos, pongo a Lamine. Es histórico y es así".

Octubre llega con nuevo parón

Como decimos, en breve volverá a tener lugar un nuevo parón de selección y la española necesita certificar su pase a la Copa del Mundo. Por ello, el entrenador podría volver a citar a Lamine Yamal ya que cuenta con el alta médica… Algo que quizá le lleva a una nueva disputa pública con el FC Barcelona. Recordemos que el Barça anunció su regreso el pasado domingo, antes de medirse a la Real Sociedad en Montjuïc, donde jugó media hora y casi el primer balón que tocó lo transformó en una asistencia.

Pero, ¿estaría dispuesto el club catalán a que Yamal vuelva a la selección? La intención inicial es que no vuelva para evitar una recaída. De hecho, según avanzó el diari Ara, el club catalán ya ha activado sus mecanismos para hacer que De la Fuente libere al 10 azulgrana. Recordemos que en la pasada convocatoria, el cuerpo médico de la selección pinchó con Voltarén al extremo del Maresme, entre los dos partidos que jugó para así aliviar el dolor.

Disputa por el jugador

Hace unos días, De la Fuente aseguró que no se acordaba de las palabras de Flick y que no le importaban. Pero ahora es el técnico del Barça el que asegura que es "su decisión" el hecho de convocar a Lamine Yamal. Como es de suponer, la última palabra es de la selección, pero en el club prefieren evitar otra situación incómoda. El motivo es que la dolencia del atacante de 18 años es muy delicada y la lesión podría reaparecer si se le fuerza más de lo debido.