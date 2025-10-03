Así se organizó la sorprendente cena de pago con la madre de Lamine Yamal, que ha tenido que cambiar de hotel

Cambios en la cena con participación de Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal. El evento, denominado Football Fans Christmas Party, se ha promocionado con el mensaje: "No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo". En un principio, la cena se iba a organizar en Nobu Hotel London Portman Square el 7 de octubre de 19:30 a 00:00. Sin embargo, "debido a las solicitudes de una ubicación más céntrica y con mejor acceso al transporte" se han realizado ajustes. Finalmente, el encuentro será en el The Leonard Royal Hotel London City, manteniendo la fecha y hora programadas.



Asimismo, se ha confirmado que todas las entradas son válidas para la nueva localización y que no es necesario realizar ninguna operación adicional. Incluso, de verse afectado por este cambio, las entradas pueden devolverse sin ningún tipo de problema y se procederá al reembolso del dinero pagado.

Para acceder al evento, existen tres paquetes distintos, que rondan desde los 150 hasta los 800 euros y estarán disponibles para la compra hasta el 8 de octubre. La entrada más cara incluye una foto con la madre del futbolista culé y un asiento en una mesa VIP cerca de ella. Además, para poder asistir, según precisan en la página web, es imprescindible vestir de etiqueta.

Los responsables de la organización

Ante el revuelo causado, el exfutbolista Benjamín Zarandona ha aclarado en El Larguero que Sheila Ebana no es la organizadora de la cena y que es él quien actúa de 'intermediario': "Es una empresa de eventos que me intenta localizar a mí por la cena benéfica que organiza cada año. Esta empresa me contrata a mí porque quieren decorar la del año que viene".

⚠️ 🍽️ @BZarandona nos aclara los detalles de la polémica cena con la madre de Lamine en Londres 📲 "La empresa organizadora me contacta a mí por si ella puede venir a la cena como invitada" 💰 "Son ellos los que ponen los precios y organizan, NO la madre de Lamine" pic.twitter.com/ZpEd2nx92u — El Larguero (@ellarguero) October 2, 2025

Es en esos momentos cuando preguntan por la posibilidad de que la madre de Lamine Yamal esté presente: "Yo me pongo en contacto con ella. Hacemos unas condiciones, aceptan y nos contratan", ha explicado Zarandona. Además ha insistido en que la empresa organizadora, JEN C Events, es quien pone los precios y Sheila Ebana va "de invitada de honor, ella no ha hecho nada".