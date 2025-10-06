Nuevo lío judicial para el FC Barcelona… Ahora se ha conocido un documento de los Mossos d'Esquadra que detectó presuntas irregularidades financieras para pagar menos dinero a Hacienda, y una de ellas está vinculada con el fichaje del brasileño Malcom en julio de 2018.

Tanto MARCA como El Periódico aseguran que el informe está en el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona que investiga al expresidente Josep Maria Bartomeu y otros exdirigentes del club catalán. El mismo informe que cuestiona los 10 millones de euros abonados por el Barça a la sociedad Business Futbol España (BFE) por "operaciones de intermediación" entre 2018 y 2020 que corresponderían presuntamente a "posibles servicios no justificados, inexistentes o muy superiores al precio de mercado".

A día de hoy, el fiscal considera que Bartomeu y el resto de imputados tomaron decisiones "usurpando una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva, a quien habría ocultado la realidad de los aspectos de las operaciones". Por ello, están acusados del delito de administración desleal.

Pero, ¿qué sucede exactamente con el fichaje de Malcom? Según los Mossos, se ha observado una "modificación evidente" del contrato laboral entre el Barça y el brasileño con posterioridad a su fichaje para que el importe pactado inicialmente de 10 millones de euros a pagar en tres años, acordado el 24 de julio de 2018, se sustituyese por el abono de 1,5 y el pago de 8,4 a BFE por la intermediación en el traspaso del jugador brasileño. El primer acuerdo suponía una retención del IRPF cercana al 50% pero con el cambio, Hacienda ingresó menos por el traspaso. Tras estos hechos, la junta de Joan Laporta tuvo que hacer una "regularización fiscal preventiva" para evitar una multa.

Malcom no es el único problema del Barça

Otra de las cosas que aparece en este nuevo informe son las minutas que el club pagó al abogado González Franco de 1,7 millones de euros por un acuerdo judicial por el fichaje de Neymar y el desembolso de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça.

Recordemos que Bartomeu está investigado en este proceso junto a otros exdirectivos como el exconsejero delegado del club, Óscar Grau, el exvicepresidente deportivo Jordi Mestre Masdeu, el exCEO Ignacio Mestre, el exdirector financiero del club, Francisco Schröder Quijano o el comisionado del Espai Barça, Jordi Moix.

En su denuncia, la fiscalía considera que estas operaciones irregulares supusieron un perjuicio para el Barça de unos cuatro millones de euros, aunque el informe Forensic encargado por la actual Junta de Joan Laporta subía esta cantidad hasta los 30 millones de euros.

Intermediación irregular

Pero es que esto no queda aquí sino que, además, los Mossos señalan que existe un segundo acuerdo entre el Barça y BFE por una posible intermediación de jugadores del filial azulgrana o de las categorías inferiores, que se firmó en 2020 pero se predató con fecha de 2019. Además, según el informe 9 de las 12 facturas pagadas por el club no se corresponderían a "intermediaciones reales ni obedecerían a servicios efectivamente prestados, sino que podría tratarse de una facturación falsa por valor de 605.000 euros o, incluso, por el total de la facturación de este acuerdo marco: 740.000 euros", sin IVA.

Los Mossos creen que esta facturación irregular sirvió para completar el pago de los 10 millones de euros netos a los intermediarios que participaron en las negociaciones entre el Barça y el Girondins para fichar a Malcolm. Pero es que además hubo una factura por servicios de intermediación por la cesión de Ortolà al Deportivo de la Coruña cuando fue un año antes del periodo marcado en el contrato. En otra factura se cobró comisión por el jugador Ndockyt de los que el Barça nunca tuvo sus derechos federativos, sino que estaba cedido por el Getafe. Y así suma y sigue...

Para los Mossos el servicio de BFE al Barça era "innecesario" por las "incongruencias" encontradas en las facturas y por eso consideran que sirvió para acabar de pagar las comisiones del fichaje de Malcolm, pese a que en agosto de 2022 el Barça todavía debía 245.630 euros a esta sociedad.