El Villarreal señala al Real Madrid para justificar el partido en Miami

España externaliza su liga. La UEFA dio luz verde al Villarreal-Barcelona en Miami "con reticencias y carácter excepcional". Con motivo de esta aprobación, Fernando Roig Negueroles, el consejero delegado del club amarillo, pasó por los micrófonos de El Larguero y El Partidazo de COPE para hablar sobre todo lo que rodea al encuentro y apuntó al Real Madrid para justificar la presencia del fútbol español en Estados Unidos.

Roig Negueroles, quien forma parte del consejo de Administración del Villarreal desde 2005, afirmó en El Larguero que el club no percibe nada a cambio ya que "sería injusto respecto al resto de clubes de la Liga española". Asimismo, sostuvo que el dinero que se genera "se reparte para paliar el inconveniente que van a tener los aficionados y abonados del Villarreal".

El plan del conjunto submarino para estar acompañados de su afición en Miami es que aquellos que quieran viajar "lo harán gratuitamente". Por el contrario, quienes no quieran desplazarse hasta Estados Unidos tienen sobre la mesa la propuesta de "pagarles el 20% del abono y estamos luchando para que se convierta en un 25% o más".

Reproche hacia el Real Madrid

Al ser preguntado sobre el escrito de la AFE y los puntos positivos si los propios jugadores no quieren disputar el país lejos de España afirmó al Manu Carreño, presentador de El Larguero: "Yo he hablado con mi capitán y me ha dicho que para nada la reunión fue así. El comunicado lo escribe la AFE, pero no los 42 capitanes del fútbol".

Junto a Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, Roig Negueroles comparó el traslado del partido liguero a Estados Unidos con la disputa de la NFL en el Santiago Bernabéu: "El Real Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros, pero dentro de poco acoge un partido de NFL que es una liga americana y obtendrá beneficios por ello, entonces, ¿vale para que otras ligas se promociones en Europa, pero no para que LaLiga se promocione en Estados Unidos?", se preguntó el CEO del Villarreal.

La opinión de Tebas

El presidente de LaLiga cargó contra el Comisario Europeo y "algunos que se autoproclaman voz de los aficionados" por las protestas ante la decisión de disputar el encuentro entre Villarreal y FC Barcelona en Miami. Tebas aseguró que "hablan en nombre de todos menos de los que sí quieren jugarlo". Además, defendió que la UEFA lo aprueba y las peñas del conjunto submarino lo apoyan.

Se espera que este miércoles 8 de octubre se haga oficial la decisión y el partido se dispute el próximo 20 de diciembre en tierras estadounidenses.