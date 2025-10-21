Carvajal estalla: "Adulteración clarísima"

Villarreal-Barcelona en Miami. No tiene ningún sentido, pero de momento así se mantiene el calendario con un partido de la Liga española jugándose al otro lado del charco y por tanto adulterando la competición. El último en hablar ha sido el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, que no se calla una.

"Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de LaLiga compitamos en las mismas condiciones. Creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, los clubes o la misma Liga, habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace", comentó el lateral del Real Madrid.

Hay que recordar que otros miembros de nuestra Liga como Simeone, técnico del Atlético, llegaron a señalar como culpables a los equipos que se prestan a ir a este tipo de partidos, es decir, Villarreal y Barcelona.

"El difícil de interpretar. Villarreal-Barcelona. La localía la pierde el local, su gente no va a estar en el estadio, tiene que viajar 200 horas. Hay que respetar", dijo tirando de ironía.

La última hora de este caso nos lleva a este lunes. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) planteó a LaLiga adelantar del viernes 24 al miércoles 22 la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para poder discutir del partido con la patronal.