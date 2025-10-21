Rueda de prensa previa al Real Madrid-Juventus de Champions... pero muchas preguntas han ido en torno a la rivalidad Madrid-Barcelona de cara al clásico del domingo. Courtois ha respondido sobre las palabras de Joan Laporta sobre una supuesta "mano blanca" en el arbitraje.

Este fue el momento:

🗣️ Thibaut Courtois: ¿Mano blanca? "Laporta dice eso porque lo tiene que decir, yo desde que estoy en el Real Madrid he notado que nunca nos han beneficiado sino al revés, y el CASO NEGREIRA sigue vigente." MI PORTERO 👏🏻👏🏻👏🏻

"Dice eso porque lo tiene que decir, por el caso Negreira. Nunca he notado eso en el Madrid, más bien al contrario. No siento que nos hayan beneficiado en ningún momento."

Por otro lado, Courtois cree que no es comparable el partido de NFL que se jugará en Madrid con el de Miami: "Sí, totalmente. Es fácil hablar de la NFL, que está votado por todos los dueños, la NBA, que tiene 82 partidos... Aquí es lo contrario: lo hace una Liga porque les sale de ellos. No cumple con el convenio de los jugadores. Y no es lo mismo porque no es jugar fuera de casa. El Villarreal fuera es un partido difícil y todo el mundo tendría que hacerlo en su casa y fuera."

Por su parte, Xabi Alonso también se mantuvo contrario al partido en Miami: "Ya he respondido un par de veces y mi opinión está clara. El club está defendiendo sus intereses. Veremos qué sucede con Miami."