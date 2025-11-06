El Lech Poznań ha difundido en sus redes sociales un vídeo satírico en el que muestra el vestuario visitante del Estadio de Vallecas antes de su encuentro de Conference League de este jueves. Con un tono entre la ironía y la crítica, el club polaco denuncia el estado de las instalaciones del Rayo Vallecano, subrayando detalles como las toallas o las perchas del vestuario.

En la grabación, el reportero del Lech Poznań presenta el espacio con comentarios sarcásticos: "Es un vestuario custodiado por este señor que tiene la llave", dice mientras enfoca a un hombre con bigote que no llega a identificarse. El vídeo continúa mostrando algunas carencias, como la falta de luz en la sala de los fisioterapeutas o la existencia de un conjunto de perchas rotas guardadas sobre un armario. También destacan que las toallas entregadas por el club local son de diferentes colores y modelos.

Szybki tour po naszej szatni 👀 pic.twitter.com/AbS0tQqRCG — Lech Poznań (@LechPoznan) November 5, 2025

Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando los representantes del equipo polaco intentan encender las luces: "Nos preguntábamos cómo hacer que hubiera más luz... y descubrimos que no hay lámpara", comentan entre risas. "La única fuente de luz son los bloques de vidrio por los que entra algo del pasillo", añaden.

El tono general del vídeo combina humor y crítica, describiendo las instalaciones como parte del "folclore futbolístico" más que como un ejemplo de precariedad. "No nos reímos de esto, es una especie de folclore. Aquí hay algo de tristeza, algo de miedo", se escucha en el relato. En el cierre, muestran el área reservada para los técnicos, a la que califican como "una fiesta de los años 80, con sillas de plástico de jardín", concluyendo con un irónico "así es el vestuario del Lech Poznań en el estadio de Vallecas".

Duro enfrentamiento entre las aficiones

Pero no todo fueron risas y vaciles… De hecho, la noche anterior al partido, Vallecas vivió incidentes entre grupos ultras de ambos equipos. Decenas de seguidores radicales del Rayo Vallecano y del Lech Poznań se enfrentaron en las calles del barrio, encendiendo bengalas y protagonizando disturbios que obligaron a intervenir a la Policía. Tanto que hubo un herido leve y una persona detenida de nacionalidad española. Según Telemadrid, los agentes incluso realizaron disparos al aire para dispersar a los implicados.

Graves disturbios está pasada noche en Vallecas, por una "quedada" organizada entre los ultras polacos del Lech Poznan y Bukaneros. Nuestro reconocimiento a los compañeros que estuvieron restableciendo el orden público. La violencia no cabe en el fútbol ni en el deporte, hay… pic.twitter.com/xjKv6aaeLG — JUPOL (@JupolNacional) November 6, 2025

En esos momentos de confusión y caos en Vallecas, un seguidor polaco logró acceder al estadio y dejó un grafiti junto a pegatinas en varias zonas del recinto. "Vinieron a ver el entrenamiento de su equipo, pero se colaron dentro", explicó José María, un comerciante del barrio, en Buenos Días Madrid. "No es la primera vez que pasa, así que si vemos que la cosa se pone seria, cerramos el local", añadió.

El partido, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Conference League, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte. Uno de los motivos es que se espera la presencia de cerca de un millar de aficionados polacos, de los cuales 745 tienen entrada.

Por tanto, este jueves en Vallecas, el dispositivo de seguridad contará con unos 400 efectivos, incluyendo agentes de la Policía Nacional —de las Unidades de Intervención Policial, Caballería, Brigada de Información y Brigada Móvil—, Policía Municipal, miembros del SAMUR, Bomberos y personal de seguridad del club. También se reforzará la vigilancia en el Metro de Madrid. Las autoridades recomiendan acudir al estadio con antelación para facilitar los controles de acceso.