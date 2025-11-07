El 28 de mayo de 2023, el Camp Nou bajó la persiana. Aquella noche, el Barcelona goleó 3-0 al Mallorca en el que sería el último partido antes del cierre total del estadio para iniciar su remodelación. Desde entonces, el conjunto azulgrana ha vivido un largo exilio en Montjuïc, esperando el momento de volver. Pues ese momento ha llegado. Este viernes, 7 de noviembre de 2025, exactamente 894 días después, el Spotify Camp Nou ha vuelto a abrir sus puertas al público. Ha sido solamente un entrenamiento de puertas abiertas, pero para los más de 23.000 aficionados que han llenado las gradas es algo para el recuerdo.

El equipo de Hansi Flick se ha ejercitado por primera vez en el nuevo feudo azulgrana ante una masa culé entregada que agotó las entradas el pasado miércoles. Las localidades —de cinco o diez euros, con fines solidarios— se distribuyeron en las zonas de Tribuna y Gol Sur, las únicas habilitadas por ahora dentro de la primera fase de las obras.

Recordemos que el club recibió hace pocos días la licencia de primera ocupación de la fase 1B, lo que permite realizar este tipo de actos antes de la reapertura oficial. Para los futbolistas, muchos de los cuales jamás han pisado el Camp Nou, ha sido también una jornada especial. "Es volver a casa", se escucha en el entorno culé.

Un estadio aún en obras, pero lleno de vida

El Spotify Camp Nou no está terminado. De hecho, todavía faltan la tercera gradería, considerada la joya arquitectónica del nuevo proyecto, y la cubierta, que será el elemento final de la reforma. Sin embargo, el avance de las obras permite ya una ocupación parcial y la activación de zonas seguras para los espectadores.

Por tanto, el entrenamiento llevado a cabo esta mañana de viernes ha sido como gran simulacro previo al regreso oficial del equipo al estadio, previsto, según reconoció el presidente Joan Laporta desde Brujas, para el 22 o 29 de noviembre, en un encuentro frente al Athletic Club o el Alavés, con un aforo inicial de 45.000 espectadores.

Dos años y medio de espera

El regreso del equipo al Camp Nou supone cerrar una etapa marcada por la nostalgia y la paciencia. Durante dos años y medio, el estadio ha estado vacío, envuelto en andamios, grúas y paneles metálicos. El Barcelona, mientras tanto, ha disputado sus partidos como local en Montjuïc, en un ambiente muy distinto al de su templo original.

Por ello, la sesión de este viernes no solo ha servido como ensayo logístico, sino como reencuentro emocional. De hecho, como se ha comentado, ha sido la primera vez que los jugadores han sentido el césped de Les Corts y el aliento de miles de socios en las gradas. Para algunos incluso su primera vez como jugadores en el campo culé… Por su parte, para los aficionados, una oportunidad de ver cómo avanza la nueva casa culé, entre andamios y estructuras que empiezan a mostrar el nuevo rostro del estadio más grande de Europa.

Una nueva era para el Barcelona

El proyecto Espai Barça ha transformado completamente el entorno del Camp Nou. El nuevo estadio contará con tecnología avanzada, mejoras en sostenibilidad y una mayor conexión con el barrio. Aunque las obras se prolongarán hasta 2026, el regreso parcial marca el inicio de una nueva etapa en la historia azulgrana.

Con la mirada puesta en el próximo partido oficial en casa, el entrenamiento de este viernes ha sido mucho más que una sesión técnica: es el regreso del latido azulgrana. Tras casi 900 días de espera, el Camp Nou ha vuelto a respirar fútbol al ritmo de una hinchada que nunca dejó de mirar hacia su casa, esperando el día en que las puertas del estadio más emblemático de Barcelona volvieran a abrirse.