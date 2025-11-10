Menú

El rapapolvo de Lamine Yamal a la defensa del Barça que señala directamente a Flick

Ganó el Barcelona en Vigo por 2-4 y Lamine Yamal marcó el 2-3, pero el extremo español dejó una imagen que dará de qué hablar. En el 1-1 del Celta, la defensa del Barcelona estaba muy adelantada y el propio Lamine no entendía por qué se estaba tan arriba.

Este es el momento:

Todo por cómo llegó el gol del Celta con toda la defensa del Barcelona en el centro del campo arriesgando mucho la espalda.

Lamine Yamal dice sin cortarse y taparse la boca: "¿Qué hacemos en el centro del campo?". Y lo dice varias veces en dirección a sus compañeros del equipo.

A ver cómo sientan estas imágenes a Hansi Flick ya que la forma de jugar del Barcelona con la línea defensiva adelantada es idea y ADN Flick. Esto de Lamine es una clara crítica a esa forma de defender.

