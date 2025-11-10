El rapapolvo de Lamine Yamal a la defensa del Barça que señala directamente a Flick

Ganó el Barcelona en Vigo por 2-4 y Lamine Yamal marcó el 2-3, pero el extremo español dejó una imagen que dará de qué hablar. En el 1-1 del Celta, la defensa del Barcelona estaba muy adelantada y el propio Lamine no entendía por qué se estaba tan arriba.

Este es el momento:

"¿Qué hacemos en el medio campo?". La reacción de Lamine Yamal al 1-1 del Celta.#DeportePlus pic.twitter.com/VViSbnpMSS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

Todo por cómo llegó el gol del Celta con toda la defensa del Barcelona en el centro del campo arriesgando mucho la espalda.

Lamine Yamal dice sin cortarse y taparse la boca: "¿Qué hacemos en el centro del campo?". Y lo dice varias veces en dirección a sus compañeros del equipo.

A ver cómo sientan estas imágenes a Hansi Flick ya que la forma de jugar del Barcelona con la línea defensiva adelantada es idea y ADN Flick. Esto de Lamine es una clara crítica a esa forma de defender.