Todo aquel que visita el Camp Nou sabe que, durante décadas, ha estado custodiado por dos figuras esenciales para entender la historia del FC Barcelona. Primero llegó la estatua de Ladislao Kubala, referencia goleadora que impulsó la construcción del estadio en 1957. Años después se sumo el mítico Johan Cruyff, símbolo del cambio de carácter del club, especialmente recordado por la Copa de Europa de 1992. Ahora, el Barça prepara la tercera. El nombre no sorprende: Lionel Messi. Pero lo que sí ha sorprendido es el momento elegido para anunciarlo.

El astro argentino visitó el estadio de noche junto a Rodrigo de Paul hace unos días… Este gesto pilló desprevenida a la directiva y removió al barcelonismo. Joan Laporta reaccionó rápidamente y, para sorpresa de todos los presentes anunció que el club está "trabajando en una estatua para Messi", situando el homenaje en el proyecto del nuevo Camp Nou.

El presidente culé anunció estas intenciones durante la presentación del libro Jo vaig viure a La Masia, escrito por el periodista Xavi Torres. Allí explicó que el club trabaja en una estatua dedicada a Messi, aunque subrayó que el plan debe contar con el acuerdo de la familia: "estoy seguro que Messi estará ligado al Barça. Cuando acabe su carrera profesional en el Inter Miami, no sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas".

Pero no se quedó ahí y Laporta insistió en que el homenaje debe ser "el más bonito del mundo", y argumentó que la trayectoria del argentino justifica su presencia junto a Kubala y Cruyff: "es de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos". Tras la presentación del libro, el presidente atendió a los medios y confesó que la idea lleva tiempo en marcha: "sería fantástico. Se lo merece, de sobras. Hay que presentar un proyecto de calidad en el marco de este homenaje".

La visita sorpresa que removió al club

La iniciativa de Laporta llegó apenas horas después de que Messi publicara imágenes desde el interior del Camp Nou en obras. Su presencia en el estadio alimentó las especulaciones sobre su relación con el club y su futuro tras su trayectoria en el Inter Miami.

El propio jugador acompañó sus palabras con un mensaje en redes que conectó con la afición: "anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz… Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador". Pero además, en una reciente entrevista en el diario SPORT, Messi expresó su deseo de regresar a la ciudad y visitar el nuevo estadio cuando esté terminado: "va a ser raro verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho y va a ser emocionante volver a vivir y recortar todo".

Laporta reivindica su vínculo con el argentino

La reacción pública del presidente llegó poco después. Señaló que el Camp Nou "es casa" de Messi y calificó su visita como "un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo". También describió la relación actual como "correcta" y recordó que el club siempre ha defendido que Messi merece "el homenaje más bonito del mundo".

Por ahora, Laporta tiene clara cuál será la primera parte de ese homenaje: la estatua en el estadio donde Messi construyó su carrera y llevó al Barça a una dimensión desconocida. El proyecto, pendiente del visto bueno familiar, quiere situarlo al mismo nivel simbólico que Kubala y Cruyff en la memoria del club.