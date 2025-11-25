Menú
Fútbol

"Me parece feísimo": las mofas de los jugadores del Athletic con el nuevo Camp Nou de Laporta

"Si está igual, ¿no?", dijo Berenguer. "Me parece feísimo", comenta Urko Izeta. Todo ello entre risas y mirando a las gradas.

"Si está igual, ¿no?", dijo Berenguer. "Me parece feísimo", comenta Urko Izeta. Todo ello entre risas y mirando a las gradas.
"Me parece feísimo": las mofas de los jugadores del Athletic con el nuevo Camp Nou de Laporta | EFE

El Barcelona celebró este sábado la reapertura del Spotify Camp Nou tras 909 días de exilio en Montjuïc con una victoria en LaLiga EA Sports frente al Athletic Club, gracias a la contundencia que los goles de Robert Lewandowski y Fermín López, y un doblete de Ferran Torres, se reflejaron en el marcador (4-0).

El partido acabó mal para el Athletic, pero empezó con risas en la visita previa al césped. De hecho criticaron el nuevo Spotify Camp Nou dejando claro que les parece muy similar al anterior o que incluso es feo.

Relacionado

Así pillaron a los jugadores del Athletic valorando el Spotify Camp Nou:

"Si está igual, ¿no?", dijo Berenguer. "Me parece feísimo", comenta Urko Izeta. Todo ello entre risas y mirando a las gradas para comprobar cómo había quedado la reforma. El único al que parece gustarle es a Guruzeta, pero muy pronto sus compañeros le hacen ver que está equivocado. Estas imágenes no sentarán nada bien en Barcelona.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida