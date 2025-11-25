Raphinha vuelve a sonreír meses después de su lesión en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions contra el Chelsea. El internacional brasileño, que regresará tras más de dos meses de baja, insistió en la necesidad de valorar el trabajo colectivo y lamentó lo poco tenido en cuenta que estuvo en los premios individuales durante el curso pasado. El extremo también reiteró su compromiso con el Barcelona y su deseo de pelear por el título continental.

Pero no solo eso, sino que Raphinha también habló de estos meses apartado del terreno de juego y aseguró que se encuentra preparado para volver y que Hansi Flick sabe la importancia que tiene dentro del equipo. El técnico alemán valora su liderazgo y su capacidad para arrastrar a sus compañeros, algo que el propio jugador reflejó en la rueda de prensa con un tono directo, sin guardarse nada.

Dos recaídas y responsabilidad propia

El extremo culé explicó que la duración de su baja se debió, en parte, a decisiones personales tomadas durante la recuperación. "Puede ser que hubiera errores... o puede ser que no. La primera recaída fue un poco culpa mía y de la segunda también puedo asumir la culpa", admitió. Raphinha no se quedó ahí y explicó que su deseo de regresar lo antes posible le llevó a equivocarse: "asumo la responsabilidad de las dos recaídas por querer estar en el campo lo antes posible para ayudar al equipo".

El jugador brasileño además subrayó que estos dos meses han sido especialmente difíciles. "He echado mucho más de menos al equipo que ellos a mí", comentó. Para él, volver a jugar resulta "algo especial" después de un periodo prolongado alejado del césped. Recordó con claridad lo que significó ver el partido ante el Athletic Club desde la tribuna, donde confesó haberlo pasado "peor que en el banquillo".

Preparado para un gran partido de Champions pic.twitter.com/Ah2q4KByYJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2025

Un regreso que mira a Stamford Bridge

El brasileño espera sumar minutos ante el Chelsea en Stamford Bridge, un estadio que asegura que le encanta y donde ya ha marcado. Insistió en que quiere "ayudar en lo que pueda" para que el Barcelona mantenga el nivel europeo mostrado la temporada pasada y se meta entre los ocho primeros de la fase liga. Raphinha se ve para jugar y confirmó que, "si el míster me pone a jugar, daré lo mejor". No obstante, pidió paciencia para recuperar el ritmo competitivo y evitar nuevos contratiempos físicos. Tras dos meses lejos del campo, destacó que ahora debe dosificar esfuerzos para volver a la versión que mostró en su mejor momento.

Elogios para Estevao y Lamine Yamal

El brasileño tampoco evitó hablar de uno de los temas que más le han molestado: la escasa repercusión de su rendimiento en los premios individuales. "Me he sentido menospreciado y creo que he merecido más", aseguró. No obstante, señaló que los galardones no dependen de él y que su temporada "espectacular" ya fue suficiente a nivel personal.

A pesar de sentirse menospreciado, Raphinha tuvo palabras de elogio para los jóvenes Estevao y Lamine Yamal, a quienes considera referentes del futuro del fútbol mundial. "Son dos futbolistas de un nivel espectacular", afirmó, convencido de que ambos marcarán época. El brasileño, que trabaja con uno en el Barcelona y con el otro en la selección, intenta ayudarles con su experiencia.

Además, el jugador recordó que el principal objetivo del club es la Champions. "El año pasado por muy poco no estuvimos en la final", dijo, convencido de que ahora ve al equipo "más maduro". En un torneo exigente, aseguró que harán "lo mejor para poder estar en la final y ganarla".