Iberdrola y la RFEF renuevan su alianza por el fútbol femenino hasta 2030

La Real Federación Española de Fútbol e Iberdrola han anunciado la renovación del acuerdo de impulso al fútbol femenino hasta 2030. El anuncio se produjo durante la visita del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, a la concentración de la Selección española femenina en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el equipo prepara la final de la Liga de Naciones 2025 ante Alemania, que se disputará en doble encuentro. A Las Rozas también asistieron el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel.

Durante la visita a la selección, Galán trasladó a las jugadoras el respaldo de la compañía y de sus empleados en un momento clave de la temporada. El presidente de Iberdrola destacó la relevancia del ejemplo que transmite la selección a miles de mujeres en España y subrayó la importancia del deporte femenino como motor para una sociedad sin barreras y con igualdad real de oportunidades. "Vuestros éxitos demuestran que no hay nada imposible", señaló.

Por su parte, Louzán reconoció el valor de que Iberdrola continúe reforzando su apuesta por el fútbol femenino y reafirmó la colaboración iniciada junto a la RFEF en los últimos años. En la misma línea, la capitana de la selección y embajadora de Iberdrola, Alexia Putellas, expresó la importancia del patrocinio para el desarrollo del deporte: "Su apoyo nos da estabilidad, visibilidad y la posibilidad de que nuevas generaciones sigan soñando con dedicarse al fútbol".

¡¡Hasta 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣!! Seguimos soñando junto a la mejor generación de futbolistas del mundo 💚 Orgullos@s de impulsar a la @SEFutbolFem con la mejor energía. Próxima parada: título europeo 🏆#EllasJueganSoñamosTodospic.twitter.com/ENIoQsmrSc — FutFem Iberdrola (@FutFemIberdrola) November 26, 2025

Competencias incluidas en el acuerdo

El convenio renovado mantiene el apoyo a las selecciones nacionales absolutas y categorías inferiores, así como a competiciones clave del calendario femenino. Entre ellas se incluyen la Copa de S.M. la Reina, la Primera Federación de fútbol femenino, los campeonatos de España de selecciones autonómicas sub-12, sub-14 y sub-16, la Primera División de fútbol sala femenino y sus competiciones asociadas —Supercopa y fase final de la Copa de S.M. la Reina—, además de los torneos de fútbol playa femenino: Copa RFEF, Liga Nacional, Supercopa y campeonatos territoriales.

Asimismo, Iberdrola continuará presente en la equipación de entrenamiento de la selección absoluta y de las categorías inferiores, así como en el uniforme del colectivo arbitral de la Primera División femenina.

Una década de impulso al deporte femenino

No hay que pasar por alto que Iberdrola mantiene desde 2016 una estrategia centrada en fomentar la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 800.000 deportistas pertenecientes a 35 federaciones nacionales y dando nombre a más de un centenar de competiciones. En los nueve años de colaboración específica con el fútbol femenino, la compañía ha contribuido a un crecimiento significativo del número de jugadoras inscritas en la estructura federativa, que se ha triplicado hasta superar con holgura las 100.000.

El seguimiento del fútbol femenino también ha experimentado un avance notable. La asistencia a los estadios se ha multiplicado por 2,2 y ha alcanzado un récord mundial de 91.648 espectadores en el Camp Nou. En televisión, las audiencias han aumentado un 90%, llegando a picos de casi 6,5 millones de espectadores y una cuota del 42% en la final de la Eurocopa ante Inglaterra.

Embajadoras y proyectos para la visibilidad

El programa Embajadoras Iberdrola reúne a cerca de 35 deportistas de élite con el objetivo de potenciar el liderazgo femenino. Entre las futbolistas figuran Alexia Putellas —dos veces Balón de Oro y premio The Best—, Irene Paredes y Vicky López —Premio Golden Girl 2024 y Trofeo Kopa 2025—. A ellas se suman referentes de otras disciplinas como la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, la tenista Paula Badosa, la atleta Ana Peleteiro y la waterpolista Paula Leitón, oro en los Juegos Olímpicos de París.

Además, los Premios Iberdrola Supera continúan respaldando proyectos que fomentan el acceso y la práctica deportiva femenina en todas sus etapas, consolidando una iniciativa que ha tenido impacto en miles de mujeres en España.