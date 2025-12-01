El Betis vacila al Sevilla: Antony se encaró con la afición del Sánchez Pizjuán

Dos tantos en la segunda mitad, obra de Pablo Fornals y Sergio Altimira, dieron el triunfo al Betis ante el Sevilla (0-2) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, una clara victoria del cuadro verdiblanco en un choque que estuvo parado cerca de diez minutos casi al final por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

En la segunda mitad, llegaron los goles del triunfo bético. Pablo Fornals y Sergio Altimira aprovecharon los errores de un Sevilla incapaz y que con la expulsión de Isaac Romero ya con 0-2 en el marcador era la viva imagen de la impotencia.

Donde se vivió mucha tensión fue en los palcos. Allí se vio al sancionado Antony encararse con la afición del Sevilla. Este fue el momento:

😨 Antony celebró el 0-1 del Betis en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán 😡 El jugador brasileño llegó a encararse con varios aficionados sevillistas #RealBetis pic.twitter.com/O31HLlq08S — Manuel Carmona Hidalgo (@manu_carmona_) November 30, 2025

En las imágenes se ve al jugador del Betis sacar partido de la ventaja en el marcador y a los sevillistas enfadados por ello.

El resultado quedaría marcado por los lanzamientos de objetos al terreno de juego, cerca de la portería Álvaro Valles, que obligaron a parar el partido durante diez minutos en el 88. Incluso el colegiado, José Luis Munuera, mandó a los futbolistas de ambos equipos al vestuario.