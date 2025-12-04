Laporta: "El Real Madrid representa el poder y el Barça, la libertad"

En una declaración que vuelve a reavivar la histórica rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid, Joan Laporta ha pronunciado una frase contundente para escenificar el distanciamiento con los blancos. Lo ha hecho este jueves en una mesa redonda organizada por el diario La Vanguardia. "El Madrid representa el poder y el Barça la libertad", ha dicho Laporta, marcando así lo que parece una ruptura definitiva con el club merengue, al subrayar las diferencias no solo deportivas, sino ideológicas y de entidad entre ambos clubes.

"No sé si hacen negocios en el palco del Bernabéu, yo no los he hecho, pero ahí está claro que hay poder. Nosotros estamos para otros temas, como la democracia y la libertad", ha señalado el máximo dirigente culé, que defiende que su proyecto tiene un enfoque diferente porque, según dice, en el Barça priorizan la identidad, los valores, la formación, la conexión con los aficionados y un modelo más cercano a lo social que a lo empresarial.

Además, Laporta ha confirmado que las elecciones del Barça se convocarán a finales de enero, en una fecha que no incomode al equipo. En este sentido, apunta que no piensa hacer "un Putin o un Maduro". "Un proceso electoral siempre crea estrés, queremos hacerlo en el momento ideal para que no perjudique al equipo. Sería la última vez que pueda presentarme a las elecciones del Barça, no haré un Putin o un Maduro para cambiar los estatutos y presentarme de nuevo", dijo.

También ha ofrecido novedades sobre el futuro estadio: espera que la licencia de primera ocupación esté lista antes de fin de año (o a comienzos de enero), lo que permitiría acoger hasta 62.000 espectadores. Así, el presidente de la entidad azugrana dice estar "muy contento" con la empresa constructora —Limak— y descarta que la presión de la masa social condicionase los plazos.

Por otro lado, aunque el club arrastra problemas relacionados con el fair play financiero, Laporta no cierra la puerta a fichajes importantes: asegura que están preparados para reforzarse si es necesario. En ese sentido, también ha anunciado que la renovación de Eric García se hará oficial el próximo 11 de diciembre.

Preguntado por el posible retorno de Leo Messi, ni que fuera para recibir un homenaje, Laporta ha defendido que "las personas se entienden hablando, el homenaje se hará cuando sea el mejor momento y con el estadio lleno con 102.000 espectadores". También aseguró que la estatua del crack argentino se colocará junto a la de Johan Cruyff y Ladislao Kubala.