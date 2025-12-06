Laporta se supera: ningún madridista se creerá que haya dicho una cosa así

Joan Laporta suele decir cosas sin demasiado sentido. Tiene hits como abrazar un maniquí o su última intervención audiovisual en la que juega con la mascota del Barcelona para vender peluches. Pero se ha vuelto a superar. Ningún madridista se creerá que haya dicho una cosa como la que ha dicho.

Cuando le preguntaron en el Chiringuito sobre el caso Negreira y las denuncias del Real Madrid, el máximo mandatario culé no solo volvió a defender su presunta inocencia sino que encima atacó al Real Madrid usando un término que habitualmente se relaciona justo al revés.

Este es el momento:

🚨LAPORTA, en EXCLUSIVA con @10JoseAlvarez🚨 ➡️"El MADRID tiene 'BARCELONITIS'". 👉"Yo NO hablo de OTROS EQUIPOS... pero si hacen referencia al Barça". pic.twitter.com/WQIijRhx7T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 5, 2025

"Lo que hace el Real Madrid está fuera de lugar. Tienen barcelonitis. El Barça no ha comprado nunca un árbitro. Están estirando el tema como un chicle porque saben que no hay nada", comentó Laporta.

Laporta además atacó al Real Madrid por lo sucedido en las últimas jornadas ligueras: "En la pasada jornada marcan dos goles que para mí no lo son. Uno lo inicia Bellingham con la mano y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki Peña. Esos goles no tendrían que haber subido al marcador y el Barça estaría líder".