Sorpresa en Rayados por el momento del anuncio de Ramos: "nos habría gustado de otra manera"

La eliminación de Rayados en las semifinales del Apertura 2025 marcó también el final del ciclo de Sergio Ramos en Monterrey. El defensa español, de 39 años, sorprendió a todos cuando confirmó tras el partido ante Toluca que ese encuentro había sido su último con el club. "Lo dejé bastante claro la semana pasada y, obviamente sí, es mi último partido", declaró a la televisión mexicana después de la derrota por 3-2. Hay que destacar que el global finalizó 3-3, pero el criterio de la clasificación en fase regular favoreció al Toluca, líder de la tabla, por encima del equipo regiomontano, sexto.

En sus declaraciones sobre el partido contra Toluca, Ramos lamentó especialmente el inicio del encuentro. Según explicó, la diferencia en el primer tiempo condicionó toda la eliminatoria: "La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, nos faltó personalidad". Su gol de penalti para el 3-1 parcial no alcanzó para revertir el resultado, aunque sí dejó una marca histórica: la Liga MX destacó que se convirtió en el jugador de más edad en anotar en la fase final, con 39 años y 251 días.

Una decisión tomada desde hace semanas

Aunque puede que para el público, sí, la salida del central no tomó por sorpresa a la directiva de Monterrey. De hecho, este lunes José Antonio Noriega, presidente deportivo del club, confirmó que el desenlace era esperado. "Las conversaciones estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara", explicó. Lo único que sí sorprendió en el club fue el momento del anuncio: "Nos habría gustado darlo a conocer de otra manera. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero está en su derecho", añadió el dirigente.

Hay que recordar que Sergio Ramos tenía contrato hasta diciembre de 2025, pero ya había transmitido su intención de no prolongarlo. Su llegada a Monterrey en febrero había supuesto el final de siete meses sin jugar tras su salida del Sevilla en 2024, y le permitió disputar el Mundial de Clubes y dos torneos de liga. En total, jugó 27 partidos en la Liga MX y marcó seis goles, además de un tanto más en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre…

Sin tensiones con la directiva

Noriega insistió en que no existieron conflictos internos ni desacuerdos relevantes. Según explicó, ambas partes llevaban tiempo conversando y entendían que el final sería inevitable. "Había varios elementos que nos hacían pensar que el final iba a ser ese. Él tomó la decisión de adelantar ese final y también de darlo a conocer", señaló. A pesar de todo, el dirigente subrayó que la relación se mantuvo siempre en un marco de respeto y comunicación clara.

Los rumores en las últimas semanas eran claros y el propio entorno del jugador apuntaba a que su intención era regresar a Europa. Pese a la comodidad que encontró en la liga mexicana y en el vestuario de Rayados, no contempló negociar una extensión de contrato. Su objetivo, según trasladó a la directiva, era prepararse para un nuevo reto en el próximo mercado invernal, con la ambición de seguir compitiendo al más alto nivel.

La salida de Sergio Ramos marca el final de una etapa breve pero influyente en Monterrey. Su liderazgo, su condición de capitán y su capacidad para competir en momentos decisivos fueron destacadas internamente. Ahora, el defensa español se prepara para buscar un nuevo destino en Europa, decidido a seguir en la élite a sus 39 años.