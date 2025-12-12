Benzema señala a las estrellas del Real Madrid: "Mbappé, Vinicius y Bellingham no conectan"

Karim Benzema, concentrado en Dubái para iniciar la segunda mitad de la temporada con el Al-Ittihad tras un mes de parón, ha concedido una extensa entrevista al diario francés L'Équipe en la que repasa tanto su presente como los asuntos más delicados que rodean al Real Madrid. Con 37 años, el delantero asegura sentirse en un buen momento y destaca que su experiencia en la Saudi Pro League ha sido "muy buena", pese a reconocer que el inicio fue "un cambio radical".

Ahora, el francés afirma haber recuperado sensaciones en su segunda temporada, en la que suma 21 goles y nueve asistencias en 29 partidos. También destaca la evolución del fútbol saudí, cada vez "más físico y rápido", y capaz de competir con clubes europeos, citando los recientes partidos de Al-Hilal ante Real Madrid y Manchester City en el Mundial de Clubes.

La tensión en el Real Madrid

El peso central de la entrevista llega cuando Benzema analiza la situación del Real Madrid, inmerso en un momento crítico tras encadenar dos derrotas que han alimentado la presión interna. Además, el club, según informaciones recientes, sopesa la continuidad de Xabi Alonso si no gana al Alavés, mientras la clasificación en LaLiga se ha complicado tras caer al segundo puesto, cuatro puntos por detrás del Barcelona.

Con una mirada crítica pero serena, Benzema ofrece una radiografía directa del momento del Real Madrid y de un fútbol que, según afirma, se ha vuelto "más complicado" por la convivencia entre grandes talentos que desean ser protagonistas.

El exdelantero blanco señala la falta de "conexión" entre las figuras del equipo como el principal problema. Para Benzema, jugadores como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Rodrygo deben "saber lo que tienen que hacer en el campo", subrayando que la confusión de roles afecta al rendimiento colectivo: "Bellingham debe entender que es el organizador, no el goleador; Mbappé es el goleador; Vinicius es extremo, no un '6'".

Pero no se quedó ahí y, preguntado por la posible responsabilidad de Xabi Alonso, Benzema es categórico: "El entrenador no puede hacer nada. Pone a los mejores. Luego es cosa de los jugadores". Pero además, el francés apunta a la dificultad de gestionar un vestuario con tantas estrellas y lamenta la falta de un futbolista experimentado que pueda transmitir lo que "no va bien" dentro del campo, como sí ocurría en décadas anteriores.

Benzema también se detiene en el papel de Kylian Mbappé, a quien considera clave en los momentos decisivos: "El Real lo ha fichado para que haga ganar al equipo en los momentos clave. Debe asumir esa presión y liderar el ataque".

Pero además, el futbolista francés reflexiona sobre la evolución del deporte, asegurando que los jugadores "ya no se hablan entre ellos" y se centran en cumplir objetivos individuales. "La crítica ayuda a mejorar, pero cuesta aceptarla", afirma, reiterando que la gestión de los egos es ahora más compleja, especialmente en clubes como el Real Madrid.

Francia, la selección y su futuro

Benzema insiste en que no siente que le "falte nada" respecto a su etapa con la selección francesa, recalcando su regreso con la conquista de la Nations League en 2021 y su buen papel en la Eurocopa. Pero sobre un posible regreso a los Bleus, reconoce que "todo jugador quiere disputar un Mundial", aunque evita reabrir polémicas relativas a su marcha de Qatar antes de la cita de 2022.

Y, respecto a un posible regreso al Olympique de Lyon, Benzema se muestra prudente y admite que prefiere mantener intacto el recuerdo de su etapa allí. En cuanto a su futuro, no descarta cargos técnicos o de gestión deportiva y expresa su deseo de influir en la formación de jóvenes futbolistas: "Quiero transmitir mi visión del fútbol. Todo empieza en la cantera".