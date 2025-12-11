Alarma total en el Madrid: las cifras rojas de Vinícius y Gonzalo pese al gol de Rodrygo

El Real Madrid atraviesa uno de los periodos más atípicos de los últimos años en materia goleadora. Aunque Rodrygo puso fin a una sequía que se había extendido durante 281 días y 32 partidos, un total de 1.415 minutos sin ver puerta, la diana lograda ante el Manchester City no esconde los alarmantes datos que arrastran otros integrantes del ataque blanco. Recordemos que el brasileño, autor del único gol de los de Xabi Alonso ante el Manchester City, llevaba sin marcar desde el 4 de marzo de 2025 frente al Atlético de Madrid. Su reencuentro con el gol llegó gracias a la oportunidad otorgada por las molestias de Mbappé, que le abrieron un hueco en el once titular del que supo sacar partido.

De hecho, en los primeros compases del encuentro fue el jugador más desequilibrante del Real Madrid. Firmó una actuación muy activa, participó en todas las acciones ofensivas de mayor peligro y encontró recompensa al recibir un pase de Bellingham, controlar con precisión y cruzar el balón lejos del alcance de Donnarumma. El gesto posterior —un beso al escudo— reflejó el alivio acumulado durante meses de frustración. No obstante, minutos después encendió las alarmas al sufrir un resbalón y una torsión fea de la pierna derecha, aunque pudo continuar sobre el césped.

RMA 1-0 MCI (28') La sequía de Rodrygo ha durado 1.415 minutos (desde su gol en Champions League contra el Atlético de Madrid el 4 de marzo. Queda como la peor racha histórica de partidos (32 seguidos) de un atacante del Madrid sin marcar, pero no por minuntos (Rafa Marañón… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 10, 2025

Tras la derrota, Rodrygo fue honesto ante los micrófonos. Admitió que el equipo se marchaba frustrado por no haber mantenido la línea de la primera mitad y lamentó que los detalles terminaran decidiendo el partido. Aseguró que necesitaba volver a marcar y que esperaba recuperar su mejor versión para ayudar al conjunto. También quiso mostrar públicamente su apoyo a Xabi Alonso, destacando la importancia de la unidad en un momento complejo marcado por los resultados irregulares.

Un ataque bajo mínimos: Gonzalo y Vinícius, en cifras rojas

Pero la preocupación en el Real Madrid va más allá del renacer puntual de Rodrygo. Las rachas sin marcar de otros dos atacantes esenciales ponen en evidencia un problema estructural en la eficacia ofensiva del equipo. Por ejemplo, Gonzalo, que fue el hombre de la pretemporada, acumula 14 partidos seguidos sin ver puerta, desde principios de julio. Más llamativo es el caso de Vinícius, uno de los referentes del club, que encadena 11 encuentros sin marcar y no anota desde principios de octubre. Son números impropios de futbolistas llamados a liderar la parcela ofensiva y que, en temporadas anteriores, habían sostenido al equipo en momentos clave.

Estas cifras prolongadas sin gol no solo afectan a la confianza individual de los jugadores, sino también al rendimiento colectivo. La falta de acierto ha penalizado al equipo en partidos trascendentales y ha obligado a buscar alternativas tácticas sin lograr recuperar la regularidad que caracterizó otras campañas. La dependencia de destellos puntuales, como el reciente tanto de Rodrygo, refleja un desequilibrio preocupante que el cuerpo técnico tendrá que corregir si quiere competir con garantías en los tramos decisivos del calendario.

Rodrygo, contra su rival talismán, pero el problema persiste

El gol ante el Manchester City tuvo además un componente simbólico ya que el conjunto inglés ha sido históricamente uno de los rivales más favorables para el brasileño. Su idilio comenzó en 2022 con el doblete que forzó la prórroga en una semifinal histórica y que impulsó al Real Madrid rumbo al título. En temporadas posteriores volvió a marcar tanto en el Bernabéu como en el Etihad, siempre con participación determinante en eliminatorias de peso. El tanto logrado en esta nueva ocasión fue el quinto de su carrera frente al equipo de Guardiola.

Sin embargo, su reivindicación individual no disipa la realidad: el ataque madridista vive un bache prolongado. La sequía simultánea de tres jugadores de referencia ha reducido la pegada del equipo y ha aumentado la presión en un momento clave de la temporada. Rodrygo ha dado el primer paso hacia la recuperación, pero para que el Real Madrid vuelva a ser un conjunto fiable, Gonzalo y Vinícius necesitarán romper unas rachas que hoy retratan un problema mayor que un simple mal momento.