Marchena: "Tenemos una pedazo de selección, podemos ganar el segundo Mundial"

Carlos Marchena fue protagonista este jueves en la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, celebrada en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El que fuera jugador del Valencia y el Sevilla, entre otros clubes, participó en una apasionante mesa junto a otros de los protagonistas que también ganaron el Mundial de Sudáfrica aquel inolvidable 11 de julio de 2010 en el Soccer City Stadium de Johannesburgo como su excompañero Jesús Navas, el exseleccionador Vicente del Bosque, Ángel María Villar -que fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante 30 años, entre 1988 y 2018-, los periodistas Jesús Álvarez, José Miguélez y Antonio Muelas, y el fotoperiodista Alejandro Ruesga, autor de la icónica foto del gol de Iniesta ante Holanda (1-0).

Todos ellos estuvieron presentes en aquella finalísima de Johannesburgo y, aunque Marchena no tuvo demasiado protagonismo en el campeonato -no jugó en la final y disputó un total de 15 minutos en el torneo repartidos en tres encuentros-, lo vivió con emoción junto al resto de integrantes del vestuario. Así lo recordaba el sevillano en La Cartuja, en una intensa jornada que comenzó con un emotivo recuerdo al mítico narrador José Ángel de la Casa, fallecido el pasado mes de mayo tras una larga enfermedad y que siempre será recordado por cómo contó el "goooool del Señor" en la goleada por 12-1 de España a Malta en el Benito Villamarín, en diciembre de 1983.

Marchena, que cumplió 46 años en julio y que colgó las botas en 2016 tras 18 temporadas en la elite, destacó en su intervención "la sabiduría" de Del Bosque, con "sus gestos y su silencio", a la hora de gestionar el vestuario de la selección que se proclamó campeona del mundo: "Eso es mucha sabiduría y lo demás es puro cuento". "Cuando el jugador va a disputar esa final de un Mundial, no hay que salir con esa exaltación máxima. Había futbolistas con finales a sus espaldas, pero no con la selección española y menos en un Mundial", añadía.

Antes de intervenir ante una sala repleta de periodistas deportivos, estudiantes y autoridades, Marchena también tuvo ocasión de charlar durante unos minutos con Libertad Digital, señalando que era "un placer, un orgullo y un privilegio recordar el Mundial aquí en Sevilla, que es mi casa".

"Es un lujo coincidir en el mismo escenario con Jesús (Navas), el míster Del Bosque, Villar… y además recordando a alguien como José Ángel de la Casa, que es maestro de maestros en el periodismo, y hablando de fútbol, que era lo que a él más le gustaba. La mesa no puede tener más nivel, así que estoy abrumado porque de aquí se destila mucha sabiduría", dijo.

El tiempo apremiaba, pero aún así Marchena tuvo ocasión de mostrar brevemente sus impresiones de cara al Mundial de EEUU, México y Canadá 2026, donde la selección española se medirá en la primera fase a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, según deparó el sorteo celebrado el pasado viernes 5 de diciembre en Washington.

"Estoy muy ilusionado con este Mundial, seguro que vamos a disfrutar mucho", dijo el exfutbolista. "Tenemos una pedazo de selección y el míster (Luis de la Fuente) lo está haciendo francamente bien. Estoy deseando que llegue ya el Mundial. ¡Por qué no, podemos ganar la segunda estrella", concluyó Carlos Marchena en declaraciones a Libertad Digital.