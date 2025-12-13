Muere Gabriel Masfurroll, exvicepresidente del Barcelona

El presidente de Clínicas Mi y exdirectivo del FC Barcelona Gabriel Masfurroll ha muerto, según informa este sábado en un comunicado la empresa sanitaria, que también cofundó.

Nacido en 1953, era economista de formación, empezó trabajando en el Hospital de Sant Pau y ejerció en hospitales como Fundació Puigvert, Fundación Jiménez Díaz y Clínica Quirón, así como en puestos directivos y consejos de administración de compañías sanitarias españolas y extranjeras.

En 1997 fundó USP Hospitales, donde fue presidente y CEO hasta 2010, y que se extendió a España, Portugal, Marruecos y Angola.

Después fundó el Grupo Clínicas Mi con su hijo Gabriel 'Gaby' Masfurroll Cortada, actual consejero delegado: empezó adquiriendo la Clínica Tres Torres de Barcelona en 2015 y sumó otros centros, como la Clínica NovAliança de Lleida y el Centro Oftalmológico Tetuán, hoy Oftalmi.

En el FC Barcelona fue vicepresidente del club (2000-03, durante la presidencia de Joan Gaspart) y también de la Fundación (2010-15); en el deporte también presidió la Fundación Laureus España (2012-20), además de ser nadador de alta competición en el Club Natació Barcelona e ingresó en la selección española.

El Barça ha enviado su pésame a familiares y amigos, en un mensaje de X recogido por Europa Press: "Descanse en paz", ha añadido.

Entró en el Cercle d'Economía en 1989, participó en consejos de administración, presidió el Consejo Social de la UAB nueve años, confundió la Fundación Catalana Síndrome de Down, impulsó Mi Fundación Álex (en memoria de su hijo, que nació con síndrome de Down y murió a los 3 años), y la Generalitat le concedió la Creu de Sant Jordi en 2008.

Publicó 6 libros, participó en más de 60 y escribió más de 1.000 artículos en periódicos como 'La Vanguardia', 'Marca', 'Expansión' y 'El País'.