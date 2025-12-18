Xabi Alonso se disculpa con Valdepeñas tras lanzarle una pulla en rueda de prensa

El Real Madrid logró este miércoles su pase a octavos de final de la Copa del Rey tras superar a un Talavera que le puso las cosas difíciles (2-3). Xabi Alonso, que sigue bajo la lupa, dio entrada a varios jugadores de la cantera madridista, como ya hizo en el anterior encuentro frente al Deportivo Alavés (1-2). Allí había jugado por primera vez el defensa Víctor Valdepeñas, que, como le dijo el técnico, jugó muy bien, pero tuvo un error en el gol de los babazorros.

Sonó a exabrupto por parte del técnico tolosarra, que no dudó en lanzar una pulla a un joven canterano del Castilla que dejó buenas sensaciones con el primer equipo blanco en un partido difícil como fue el de su debut.

"La única acción en la que Valdepeñas ha fallado, porque en todas las demás ha estado muy correcto, muy bien, el movimiento que Carlos Vicente ha aprovechado de un gran pase, pero luego el equipo ha seguido dando la cara", dijo Xabi tras la victoria en Mendizorroza.

Después, en otro momento de la rueda de prensa, corrigió el técnico madridista: "Valdepeñas ha hecho su debut y lo felicito desde aquí. Le felicito no solo por el debut sino porque ha competido y ha sido un jugador muy estable. Debutar con el Real Madrid es siempre un día muy señalado. Estamos todos juntos en esto".

Según desvela el diario Marca, Xabi Alonso ya se ha disculpado con Víctor Valdepeñas, reconociendo su error (leve) en la rueda de prensa y volviendo a felicitarle por el gran partido que, en líneas generales, firmó frente al Alavés, donde fue titular y jugó un total de 78 minutos antes de ser sustituido por Dean Huijsen.