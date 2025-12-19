Pillan a Vinícius a carcajada limpia cuando el Talavera marcó el 2-3

O le daba igual el partido o, al menos, lo pareció, porque es insostenible e indefendible que un jugador del Real Madrid de la importancia de Vinícius se empiece a reír a carcajada limpia cuando a su equipo le marcan el 2-3 en Talavera.

Este fue el momento:

💣 LOS JUGADORES, DE RISAS con el 2-3 del Talavera. ‼️ Xabi Alonso sufriendo y ellos al fondo... 👉 Vinicius, Mastantuono, Guler, Endrick👈 pic.twitter.com/btQyrrdyKr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 19, 2025

En las imágenes se ve a Vinícius a carcajada limpia cuando el Talavera marcó el 2-3, gol que supuso pasarlo realmente mal de cara a la recta final del partido. Mientras todos sufrían, él se reía.

La imagen empieza a pasar de madridista en madridista y ninguno queda contento con esta instantánea. Si el Real Madrid llega a recibir el empate, el partido podía haberse perdido en la prórroga. ¿Es gracioso? Para nada. Pero parece que sí lo es para Vinícius.

La actitud de Vinícius no es única ya que en la imagen se puede ver a Endrick, Mastantuono y Güler aunque el escarnio público ha llegado más del lado del ‘7’.