El Madrid va con todo en el caso Negreira: pide a la juez todas las cuentas y auditorías internas del Barça

Ofensiva total del Real Madrid por el caso Negreira. Desde que comenzó el procedimiento penal, el club blanco dejó clara su voluntad de depurar responsabilidades. Pero lo hizo con más tibieza que firmeza, condicionado por las alianzas con el FC Barcelona y Joan Laporta por la Superliga. Sin embargo, la película ha cambiado, una vez que la entidad culé y su presidente han decidido apartarse del proyecto. Así lo advirtió Florentino Pérez en la Asamblea General Ordinaria de Socios del club blanco celebrada el pasado 23 de noviembre en Valdebebas.

"No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años (entre 2001 y 2018, un total de 8,4 millones de euros), por cualquiera que sea el motivo. No es normal. Coincide casualmente con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país", dijo Florentino Pérez aquel 23-N, advirtiendo con emprender acciones legales. Ahora, un mes después, el club decide ir con todo por el caso Negreira, una vez que Laporta decidió cambiar de bando, dejar tirado al Madrid y unirse a la UEFA.

Según ha podido saber Libertad Digital, la entidad madridista ha pedido, a través de un escrito por vía judicial, las auditorías del Barcelona y todas las facturas del club azulgrana entre los años 2010 y 2021 con el fin de comprobar si esos pagos millonarios a José María Enríquez Negreira —quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA)— y su hijo, el coach arbitral Javier Enríquez Romero, estaban justificados.

Pagos descomunales por aloe vera, grabar partidos...

En total, son más de 600 documentos entre los que se encuentran facturas tan surrealistas como los 70.000 euros pagados por packs de regalo de aloe vera y cantidades cercanas a los 100.000 euros —e incluso a veces superiores— por grabar partidos de la Eurocopa y de Mundiales... cuando ni se habían disputado dichos campeonatos. Todo ello simplemente por grabar partidos. O también facturas con empresas a nombre de Negreira (Dasnil 95, Nilda, Soccercam, Best Norton...) para llevar a cabo reformas o comprar muebles —reflejado en las famosas facturas de Ikea que que ya destapó hace dos años el periodista Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital—, entre otros asuntos.

Además, el Real Madrid también pide que se aporte a los autos la declaración de Joan Laporta tras la contratación en 2009 por parte del club blanco de Carlos Megía Dávila (ya entonces retirado de toda actividad) como asesor arbitral. Sobre ese asunto, dijo Laporta en su día: "Lo respeto. Ellos sabrán lo que hacen, pero nosotros nunca haremos un fichaje de este tipo y no conocemos este tipo de mercado".

En otras palabras, en aquel año de 2009, Laporta dijo que no recibían asesoriamento arbitral. Todo lo contrario a lo que el propio presidente culé afirmó hace unas semanas en su comparecencia ante la juez del caso Negreira, Alejandra Gil Lima, reconociendo que sí contrataron los servicios de Enríquez Negreira, primero, y de su hijo Javier Enríquez Romero, después, como asesores arbitrales del club azulgrana.

Pide la comparecencia del delegado del Barça

La cosa no queda ahí. Y es que el Real Madrid también ha pedido ante la juez la comparecencia como testigo de Carles Naval, delegado del primer equipo del Barça desde 1986, tras conocerse que habrían aparecido informes sobre Negreira en uno de los armarios de su despacho.

Según se lee en el escrito presentado por el Madrid, consideran relevante para la instrucción "el modo en que, después de haber recibido todo tipo de requerimientos oficiales para aportar documentación acreditativa de los supuestos servicios recibidos por el FC Barcelona, de repente aparecieron en el despacho de D. Carlos Naval Biosca el 13 de marzo de 2023, una vez ya se había destapado todo el escándalo, los más de seis centenares de informes sobre los que el FC Barcelona hace girar su defensa". Un hecho que extraña aún más después de que ni Ernesto Valverde ni Luis Enrique testificaron no tener conocimiento de ello.

Es por ello que el Real Madrid exigió "conocer cuándo, por qué, para qué y a instancia de quién llegaban esos informes al Sr. Naval, a partir de 2014 (sin que se hubiese destruido ninguno a pesar del transcurso del tiempo) ya que "resulta igualmente de sumo interés".

"Debe tenerse en cuenta, además, que el Sr. Naval es una de las personas que, durante un período de muchos años (anterior incluso al 2014), figura interviniendo en el proceso de aprobación de los pagos de las facturas emitidas por Dasnil 95, S.L. y Nilsad, S.C.P. que llegaban al FC Barcelona. Así se desprende de los cuadros Excel que, como bloques documentales 8 y 9, acompañaban al escrito que el F.C. Barcelona dirigió a la Guardia Civil en fecha de 28/12/2023, contestando el requerimiento judicial acordado por providencia de 16/11/2023", concluyó el escrito.