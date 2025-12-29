¿Cómo se construyó el Sky Ribbon del estadio del Atlético de Madrid?

Es una de las grandes novedades del fútbol español este año y el equipo que lo luce con orgullo es el Atlético de Madrid. Hablamos de uno de los mejores videomarcadores del mundo, el denominado Sky Ribbon del Riyadh Air Metropolitano.

El Atlético ha publicado un vídeo en el que se muestra el proceso:

🎞️ Lunes de estreno: 'Mirando al cielo: así se creó el Sky Ribbon del Riyadh Air @Metropolitano' 🤩 🎥⏯️ ¡Conoce todos sus secretos de la mano de Atleti Studios en nuestro canal de YouTube!https://t.co/hpm2xV7ll1 pic.twitter.com/OkoERwRGg9 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2025

"La Noche de Bienvenida fue la puesta de largo de esta espectacular pantalla 360 grados de 404 metros de perímetro y de casi 5 metros de altura integrada en el anillo interior de la cubierta del Riyadh Air Metropolitano. Hoy, repasamos cómo fue su construcción y la complejidad del proyecto". reza el vídeo del conjunto rojiblanco.

En el Atlético destacan que el Metropolitano aún tiene mucho margen de mejora y que este es solo un paso más: "Desde su ideación hasta su inauguración, nuestro club ha querido que el Riyadh Air Metropolitano fuese la casa de todos los atléticos. Un estadio que elevase la forma de vivir el fútbol, combinando la pasión rojiblanca con la más avanzada de las tecnologías. En todas estas temporadas, nuestra afición y visitantes de todo el mundo han sido testigo de ello, pero queríamos ir más allá".

Los rojiblancos consideran que no hay actualmente un videomarcador así en Europa, sobre todo por lo bien que el Sky Ribbon se adapta a la fachada. Sin necesidad de grandes obras con cableado de acero para sostenerlo en el medio, algo que sí ocurre en otros estadios.

"Hoy, podemos decir que lo hemos conseguido gracias al Sky Ribbon, la joya de la corona que consolida a nuestro estadio como uno de los recintos más innovadores y espectaculares para acoger cualquier tipo de evento. Imaginar, proyectar, construir y poner en marcha esta pantalla LED, con un tamaño superior a los 2.000 metros cuadrados, ha sido un reto mayúsculo, tanto para nuestro club como para los partners que nos han acompañado en este emocionante camino que arrancó a finales de 2023, y que deslumbró al mundo en la Noche de Bienvenida del pasado 21 de agosto", comentan desde el club.