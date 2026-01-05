Endrick explica su salida del Real Madrid: Lyon, minutos y madurez

Endrick ya viste oficialmente la camiseta del Olympique de Lyon. El delantero brasileño ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del conjunto francés tras completar su primera semana de entrenamientos, en un acto en el que repasó su salida del Real Madrid y reveló el consejo decisivo que recibió de Carlo Ancelotti antes de cerrar su cesión: "Vete, juega y sé feliz".

El joven atacante, que jugará en el Lyon hasta el próximo mes de junio, compareció con un discurso sereno, reflexivo y cargado de agradecimientos. Lejos de hablar de frustración, Endrick describió su marcha como una decisión meditada, necesaria para seguir desarrollando su fútbol y crecer como profesional.

"Quería irme para jugar", reconoció con naturalidad. El interés del Lyon fue inmediato y determinante. "Cuando me contactaron, fue un momento muy importante para mí, para mi esposa y para mi familia. Sabía que era el camino que tenía que seguir", explicó el delantero, que insistió en que su prioridad era tener minutos y continuidad.

Endrick destacó que, desde que supo que Francia sería su destino, comenzó a seguir al equipo, hablar con el entrenador Paulo Fonseca y adaptarse al vestuario. "Me he entrenado con ellos, he hablado con mis compañeros, incluso hemos bromeado. Estoy muy contento aquí", señaló.

El aval de Ancelotti

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa llegó cuando Endrick habló de su conversación con Carlo Ancelotti. El técnico italiano, clave en su etapa en el Real Madrid, fue claro y directo. "Hablé con Ancelotti porque quería su consejo. Me dijo: 'Vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento'. Sus palabras me llegaron al corazón", confesó.

Aunque aclaró que la decisión ya estaba tomada, el brasileño reconoció que el respaldo del entrenador fue fundamental. "Ancelotti ha sido un gran entrenador para mí. Siempre seguí sus consejos y me ayudó a crecer como jugador. Ahora me toca trabajar aquí y ayudar al Lyon".

Balance de su etapa en el Real Madrid

Lejos de la crítica o la decepción, Endrick hizo un balance muy personal de sus últimos meses en el Real Madrid. "Fueron los seis mejores meses de mi vida", aseguró. El delantero explicó que ese tiempo le permitió asentarse a nivel personal, fortalecer su entorno familiar y ganar madurez.

"Tuve tiempo para mi esposa, para construir mi casa, para crecer como persona. Sin la familia, no soy nada. Ahora soy una persona más madura y eso también me hace mejor jugador", afirmó, subrayando que esa estabilidad es clave para rendir al máximo nivel.

La presión y la expectación

La llegada de Endrick al Lyon ha generado una notable expectación, tanto en Francia como en Brasil. El propio jugador se mostró agradecido por la acogida de la afición y consciente del impacto mediático de su fichaje: "Fue muy bonito ver a la gente venir para firmar camisetas. Me llega al corazón".

Sobre la presión, restó dramatismo. "Jugué en Brasil, y allí la presión es muy grande. La gente analiza todo lo que haces, dentro y fuera del campo. Yo vivo mi vida y me concentro en el fútbol. Lo importante es tener una buena carrera", explicó.

Objetivos claros y perfil bajo

Endrick dejó claro que no llega al Lyon con la intención de ser el salvador del equipo. "No estoy aquí para cambiarlo todo. Vengo a ayudar, a trabajar y a ganar", afirmó. Su ambición es colectiva: sumar minutos, aportar goles y pelear por títulos.

"Quiero llevar al Lyon a lo más alto posible. Siempre quiero ganar", señaló, sin perder de vista el objetivo a largo plazo de volver a la selección brasileña. "Vestir la camiseta de Brasil es un sueño y haré todo lo posible por regresar".

La etapa de Endrick en el Lyon arranca con ilusión, humildad y un mensaje claro: jugar para crecer. Con el respaldo de Ancelotti, la confianza de Paulo Fonseca y la expectativa de una afición ilusionada, el brasileño afronta en Francia una oportunidad clave para consolidarse y demostrar que el consejo fue acertado. Porque, como resumió el propio jugador, ahora su prioridad es simple: "Jugar al fútbol, ser feliz y mejorar cada día".