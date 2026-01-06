Pillan a Vinícius quejándose de Gonzalo a Xabi Alonso en pleno partido

Gonzalo marcó tres goles y Vinícius ninguno. El Real Madrid ganó 5-1 y una de las imágenes que ha dejado el partido ante el Betis fue el intercambio de palabras entre el brasileño y Xabi Alonso cuando este último le pedía presionar.

"Así es imposible, tienen que pasar el balón, aquí todos quieren regatear y luego me pitan, dile a Gonzalo que tiene que dar alguna", comentaba el brasileño.

Este es el momento:

🗣️ Vinícius Jr a Xabi Alonso: "Así es imposible, tienen que pasar el balón, aquí todos quieren regatear y luego me pitan, dile a Gonzalo que tiene que dar alguna." 😞😞😞 pic.twitter.com/asrPv3H6fJ — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 5, 2026

Cabe destacar que el héroe del partido no fue Vinícius sino Gonzalo, que marcó tres goles y fue el líder del Real Madrid. Parece raro que el brasileño centre sus críticas en el jugador que estaba sacando la cara por el conjunto blanco abriendo la lata del partido y cimentando la victoria.

El Bernabéu despidió a su canterano con aplausos y en pie mientras que a Vinícius lo despidió entre pitos.