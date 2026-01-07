El Dortmund se harta de Adeyemi: multa tras su bronca con Kovac y precio de salida

El Borussia Dortmund ha decidido actuar ahora tras el comportamiento de Karim Adeyemi en el encuentro frente al Borussia Mönchengladbach disputado a mediados de diciembre. Recordemos que el delantero alemán protagonizó una reacción airada después de ser sustituido por el técnico Niko Kovac, un gesto que no sentó bien en el seno del club y que derivó en una sanción económica. Aunque desde la entidad se insiste en que el capítulo está cerrado, el episodio ha reabierto el debate sobre la continuidad del jugador en el equipo.

Cierto es que, además, la escena se produjo en un contexto deportivo poco favorable para Adeyemi, que no estaba ofreciendo su mejor versión sobre el terreno de juego y se encontraba incluso en riesgo de expulsión. La sustitución fue entendida por el cuerpo técnico como una medida necesaria, pero la respuesta del futbolista obligó al club a intervenir.

Multa económica y mensaje interno

Durante la concentración del equipo en Marbella, el director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, confirmó públicamente la sanción impuesta al jugador. Sin entrar en detalles concretos, reconoció que se trata de una multa de cuantía elevada, situada en un rango superior a las cinco cifras. El objetivo, según explicó, no era solo castigar el comportamiento, sino enviar un mensaje claro a todos los jugadores, especialmente a Adeyemi, sobre la disciplina interna.

Kehl subrayó que Adeyemi aceptó la decisión sin objeciones y que la conversación entre ambas partes se desarrolló en un ambiente constructivo. Además, desde el club aseguran que el atacante asumió su error y que no existe intención de prolongar la polémica dentro del vestuario, donde se considera el asunto resuelto desde el punto de vista disciplinario.

Rendimiento y contexto deportivo

Más allá del incidente puntual, la situación de Adeyemi se ve condicionada por su rendimiento irregular. Solo hay que ver que, en el partido ante el Gladbach, el futbolista no estaba cumpliendo con las expectativas y su continuidad en el campo suponía un riesgo añadido para el equipo. La decisión de Kovac de sustituirlo respondió tanto a criterios tácticos como disciplinarios.

Este contexto ha alimentado las dudas sobre su papel en el proyecto deportivo del Dortmund. Aunque no se han tomado medidas deportivas inmediatas, el club valora todos los escenarios de cara al futuro, especialmente en un momento en el que se busca estabilidad y compromiso dentro del grupo.

El mercado entra en escena

A pesar de que el Borussia Dortmund insiste en que el conflicto interno está cerrado, el episodio podría tener consecuencias a medio plazo. Según informaciones procedentes de Inglaterra, el club alemán estaría dispuesto a estudiar una salida de Adeyemi si llega una oferta adecuada. La cifra que se maneja oscila entre los 60 y 70 millones de euros, aunque podría ser negociable en función de las condiciones del mercado.

En este contexto, Arsenal y Manchester United aparecen como los principales clubes atentos a la evolución del caso. Ambos equipos siguen de cerca la situación del internacional alemán y no se descarta que puedan mover ficha incluso durante el mercado invernal, lo que convertiría a Adeyemi en uno de los nombres propios de las próximas semanas.

Es cierto que el Dortmund no tiene prisa por tomar una decisión definitiva, pero tampoco cierra la puerta a un traspaso si considera que es beneficioso para todas las partes. La sanción económica ha servido para marcar límites y reforzar la autoridad interna, pero el debate sobre el encaje de Adeyemi en el proyecto sigue abierto. Para el jugador, los próximos meses serán clave. Su respuesta deportiva y su actitud marcarán si este episodio queda como un simple incidente aislado o si, por el contrario, termina siendo el principio del final de su etapa en el Signal Iduna Park.