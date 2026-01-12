El enfado de Courtois con un periodista y su amenaza de marcharse sin hablar

Les llamó "flojos" y eso hizo enfadar al portero del Real Madrid. Tal fue el enfado de Courtois con un periodista que amenazó con marcharse sin hablar debido a lo que él consideró como una falta de respeto. Pasó en la zona mixta tras el 3-2 del Barcelona al cuadro de Xabi Alonso en la final de la Supercopa de España.

Este fue el momento:

"No, pero muy flojos... Hay que tener un poco más de respeto. No... si dices eso me voy", amenazó el portero del Real Madrid al sentirse atacado por el periodista.

En esa misma zona mixta, el portero belga sacó pecho por el esfuerzo del equipo y su capacidad para competir: "La gente pensaba que íbamos a perder 5 a 0, me da rabia perder y más perder partidos tontos como hemos hecho esta temporada como contra el Celta, que esperamos a la tarjeta roja para empezar a jugar al fútbol y presionar."

También defendió a Vinícius:

🗣️"Hay momentos en la vida en que siempre no sale bien, pero hoy ha demostrado que es el Vini de siempre"... Así ha elogiado Courtois la figura del brasileño y su importancia para el Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa pic.twitter.com/0IgVGulTUC — Teledeporte (@teledeporte) January 12, 2026

