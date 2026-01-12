Menú
Fútbol

El Real Madrid prescinde de Xabi Alonso tras perder la Supercopa

El club dice que el tolosarra "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de mutuo acuerdo con el club".

El club dice que el tolosarra "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de mutuo acuerdo con el club".
Xabi Alonso, en el banquillo del Real Madrid | Europa Press

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal