El hartazgo de Bellingham: "¡Qué montón de mierda!"

Bellingham rompe su silencio. El centrocampista del Real Madrid utilizó su aplicación oficial, JB5, para transmitir un comunicado en contra de la prensa por haber difundido informaciones falsas sobre la relación que mantenía con Xabi Alonso y tildó de "payasos" a determinados periodistas y medios. Además, acompañó el texto de capturas de pantallas.

El inglés exteriorizó su hartazgo con todas las elucubraciones publicadas: "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas cosas, siempre con la esperanza de que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... ¡Qué montón de mierda!", comenzó.

"Realmente siento pena por la gente que se cree cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’". No crean todo lo que leen, de vez en cuando hay que pedir cuentas a esta gente por difundir este tipo de información errónea y perjudicial con el único fin de conseguir clics y generar controversia", escribió de manera rotunda.

Sin rastro de despedida

Unas horas antes de este comunicado, el ‘5’ fue de los últimos en despedirse de Xabi Alonso: "Gracias míster, ha sido un placer. Todo lo mejor para el futuro", publicó Bellingham en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos con Xabi Alonso. "Muchas gracias míster, por todo el tiempo que compartimos y trabajamos juntos. Te deseo lo mejor en la nueva etapa de tu vida como entrenador"", manifestó Militao.

Mendy y Brahim, otros que todavía no se habían dicho nada, lo hicieron. "Muchas gracias por todo. Te deseo todo lo mejor", escribió el primero. Mientras el segundo, en la Copa de África le deseó "mucha suerte en el futuro, míster". Sin embargo, todavía hay algunos que no se han pronunciado, como Vinícius, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold.