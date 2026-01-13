Las primeras palabras de Xabi Alonso tras su destitución: "Agradezco sobre todo a la afición su confianza y apoyo"

En la tarde del lunes se hizo oficial la destitución de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid. El conjunto blanco acababa de regresar de Yeda después de perder la Supercopa de España ante el FC Barcelona y emitió un comunicado en el que explicó la decisión tomada, habiendo llegado a un "acuerdo mutuo". Después de esta medida, el técnico ha permanecido en silencio hasta ahora.

El tolosarra ha utilizado su perfil de Instagram para despedirse apenas 33 semanas después de anunciar su nuevo puesto en las filas madridistas: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", ha expresado en el primer párrafo.

Posteriormente, ha completado su mensaje: "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".

Xabi ha dirigido al Madrid en 34 partidos, entre Liga, Copa del Rey, Champions y el Mundial de Clubes en estos últimos siete meses. El balance en esos duelos es de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Su relevo en el banquillo

Pocos minutos más tarde de oficializar su salida, el Real Madrid emitió otro comunicado para trasladar que Álvaro Arbeloa cogería las riendas del equipo. Las despedidas de los jugadores se fueron sucediendo en las redes sociales en forma de muestra de cariño hacia Xabi Alonso y lo aprendido durante estos meses junto a él. Además, le desearon lo mejor para lo que esté por venir.

Por su parte, Álvaro Arbeloa ha dirigido su primer entrenamiento durante la mañana de este martes y tendrá su primera prueba en Copa del Rey ante el Albacete. Un encuentro para el que los blancos se deberán desplazar hasta el estadio Carlos Belmonte y conseguir la victoria para avanzar en la competición. En LaLiga, recibirán al Levante el sábado en el Bernabéu.