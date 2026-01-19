La FIFA calla: guerra de los recogepelotas de Marruecos por robarle la toalla al portero de Senegal

No solo Senegal abandonó el campo porque creían que les estaban robando una final que después ganaron, sino que durante el partido sufrieron acoso, maltrato e incluso intentos de robo. Hubo una auténtica guerra con los recogepelotas de Marruecos por robarle la toalla al portero de Senegal para evitar que pudiese secarse los guantes.

Estas son las imágenes:

En el partido contra Nigeria, los recogepelotas de la organización le robaron varias veces la toalla al portero nigeriano. Anoche, Yehvann Diouf, portero suplente de Senegal, evitó que jugadores de Marruecos y recogepelotas le hicieran lo mismo a Mendy.pic.twitter.com/8RPMtVDiEL — Diego Gª Argota (@DiegoGArgota21) January 19, 2026

Incluso se pudo ver a un auxiliar de la selección de Senegal enfrentarse a ellos y tener que estar atento mientras un ‘defensor’ le tapaba para entregarle la toalla al portero y que este pudiese secarse los guantes y el sudor.

Mientras esto pasa, la FIFA calla y no dice absolutamente nada. De hecho, se habla más de una posible sanción a Senegal por abandonar el campo que tomar medidas disciplinarias contra lo que muchos califican como "el intento de robo más importante de la historia de la competición".