El mensaje de Davinchi tras morir su padre en el accidente de Adamuz

Una de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado domingo en Adamuz es David Cordón, padre del jugador del Getafe CF Davinchi. David Cordón regresaba a Huelva en el Alvia 2384 después de haber asistido al partido Getafe-Valencia que se disputó en el Coliseum.

La familia se desplazó a Córdoba para dar muestras de ADN y en la noche del martes la familia comunicó la triste noticia: "Nos han confirmado que han encontrado a David y nos han dado la peor de las noticias. Muchas gracias a todos por los ánimos y por el apoyo. España como siempre demostrando ser el país más solidario", escribió en sus redes sociales Julia de Mora, prima de la mujer de David.

Tenía 50 años y era enfermero en el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense. Fue jugador de la Selección Española de fútbol playa, en su palmarés destacan dos subcampeonatos del Mundo y dos campeonatos de Europa. Además, fue elegido MVP de la Euroliga en 2004 después de anotar 28 goles en 15 encuentros.

La despedida de Davinchi

Su hijo Davinchi, lateral izquierdo de 18 años, se ha despedido en las redes sociales: "Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante".

"Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez ‘Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino’, tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo papá", expresaba así el futbolista su admiración hacia el progenitor.

El pésame del Getafe

El conjunto azulón emitía un comunicado minutos más tarde de hacerse oficial el fallecimiento: "Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos querido publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador "Davinchi" en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba".

— Getafe C.F. (@GetafeCF) January 20, 2026

"Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", subrayaban en una muestra de afecto y cariño.